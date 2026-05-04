El rápido tirón de orejas del VAR a Gil Manzano en el Espanyol - Real Madrid: "No hay"

Ángel Cotán 04 MAY 2026 - 09:26h.

El trencilla estuvo superado por momentos

La disparidad de opiniones de los expertos arbitrales sobre la acción de Amrabat con Thiago Fernández

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Un decisivo Vinicius Junior evitó el alirón culé en Cornellà. RCD Espanyol y Real Madrid se veían las caras el pasado domingo en un encuentro que podía certificar el título del máximo rival de ambos. El FC Barcelona deberá esperar a razón de un doblete de bella factura del atacante brasileño, protagonista en el partido desde el minuto uno. Más allá de los tantos, el goleador madridista también estuvo presente en el tirón de orejas que recibió Gil Manzano por parte del VAR.

Vinicius comenzó el duelo ante el equipo perico algo sobreexcitado. Sin Kylian Mbappé en el terreno de juego, el brasileño acaparó todos los focos y no decepcionó. El extremo bregó con los defensores locales y las chispas no tardaron en saltar.

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Sin embargo, Gil Manzano decidió castigar a Vinicius, quien entró al juego perico y vio la amarilla por empujar a Omar El Hilali. Tres minutos más tarde, cuando aún no se había alcanzado la primera media hora de juego, el trencilló disparó.

El rápido tirón de orejas del VAR a Gil Manzano

En el minuto 26, Gil Manzano castigó al citado defensor espanyolista con la cartulina roja por una falta sobre Vinicius. El colegiado, quizás motivado por el anterior roce entre ambos, apostó por expulsar a un Omar El Hilali que pedía explicaciones. En el feudo perico no daban crédito, pero rápidamente apareció el VAR.

En un claro tirón de orejas al árbitro de campo, desde la Sala VOR recomendaron la revisión de la acción, negando la existencia de contacto: "Jesús, te recomiendo que vengas a ver la acción para que consideres la posible no roja. Te la dejo para que veas que no hay punto de contacto y ahora para que veas el derribo". Gil Manzano reconoció su grosero error: "Vale, dámela. No le dio con los tacos, ¿vale? Le voy a dar amarilla y cancelo la tarjeta roja".