Valdano se rinde a la exhibición de Vinicius en el Espanyol - Real Madrid: “El partido lo ganó el talento”

Andrea Esteban 04 MAY 2026 - 00:09h.

Destaca su segunda parte “extraordinaria”

Álvaro Arbeloa y la comparativa del compromiso de Vinicius y Mbappé con la sombra del viaje: "Hacen lo que consideran oportuno"

Compartir







El Real Madrid salió vivo, competitivo y con algo más que tres puntos: con una reivindicación firmada por el talento. Y en ese escenario, la voz de Jorge Valdano puso palabras a lo que muchos vieron sobre el césped: cuando el partido se atasca, aparece Vinicius Jr. para romperlo.

El análisis de Valdano: del enfado a la exhibición

El argentino fue directo, sin rodeos ni matices innecesarios. Para él, el triunfo no se explica desde la pizarra: “El partido lo ganó el talento, no el compromiso. Lo ganó Vinicius con una actuación extraordinaria en el segundo tiempo”.

PUEDE INTERESARTE Mendy no levanta cabeza: nueva lesión y quinto parón del curso en el Real Madrid

Más allá del elogio, Valdano dejó una lectura interesante sobre la personalidad del brasileño. Ese punto de tensión que tantas veces genera debate fue, esta vez, el detonante: “Al minuto ya estaba enfadado… y uno siempre dice que si se enfada se desconecta. Pues hoy fue al revés: el enfado le sirvió para conectarse y acabar desatado”.

Una transformación que define la noche: de la frustración inicial a decidir el partido con dos acciones que inclinaron la balanza.

Vinicius responde en el campo y mira al Clásico

El protagonista, lejos de cualquier polémica, puso el foco en el colectivo tras el partido: “Hemos jugado juntos, hemos peleado y eso nos hace más fuertes”.

Sus cifras ya hablan por sí solas, superando de nuevo los 20 goles en la temporada, pero su discurso va más allá del presente inmediato: “El trabajo nos hace llegar a lo más alto. Tenemos que seguir así”.

PUEDE INTERESARTE El uno por uno y notas del Real Madrid ante el Espanyol con Vinicius estelar y un suspenso

Y con el calendario apretando, el siguiente capítulo ya asoma: “Ahora viene el Clásico, viene un partidazo”.

El mensaje es claro: el Madrid llega lanzado… y con su jugador más diferencial enchufado.