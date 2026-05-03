Mendy no levanta cabeza: nueva lesión y quinto parón del curso en el Real Madrid

Andrea Esteban 03 MAY 2026 - 21:43h.

Preocupación en el Real Madrid por la fragilidad del lateral izquierdo

Camavinga cuenta el gesto que tuvo Mbappé en su peor momento con la eliminación de Champions: “Te entiendo”

Compartir







El Real Madrid volvió a encontrarse con su peor enemigo en el momento menos esperado: las lesiones. Ferland Mendy tuvo que detenerse en seco en el Espanyol - Real Madrid tras una acción defensiva en la que llegó forzando para corregir un balón en largo del Espanyol. El lateral francés se fue al suelo con evidentes gestos de dolor, llevándose la mano a la zona alta del muslo derecho y dejando una imagen que encendió todas las alarmas en el banquillo blanco.

Un problema que se repite demasiado

La lesión de Mendy no es un episodio aislado. Es, de hecho, la quinta lesión del lateral en lo que va de temporada, un dato que resume la fragilidad física que ha marcado su año y que ha impedido al equipo contar con continuidad en el carril izquierdo.

Los problemas musculares se han convertido en una constante en su curso, con parones repetidos que han frenado su ritmo competitivo justo cuando parecía asentarse.

Este es el historial completo de sus problemas físicos en la temporada:

18/08/2025 – 20/10/2025: Problemas en el muslo (64 días de baja)

Problemas en el muslo (64 días de baja) 02/12/2025 – 19/12/2025: Lesión muscular (18 días de baja)

Lesión muscular (18 días de baja) 10/01/2026 – 10/02/2026: Problemas musculares (32 días de baja)

Problemas musculares (32 días de baja) 13/03/2026 – 08/04/2026: Lesión muscular (27 días de baja)

Fran García, el recurso inmediato en una banda castigada

Con Mendy fuera de combate, el plan de emergencia volvió a activarse. Fran García, ya preparado en la banda, asumió el rol de sustituto natural en una posición que el Real Madrid ha tenido que parchear en múltiples ocasiones esta temporada.

PUEDE INTERESARTE Álvaro Arbeloa se blinda con la cantera, sin Ceballos y seis bajas clave para frenar el alirón del Barça

El club queda ahora pendiente de las pruebas médicas para determinar el alcance de la lesión y si este nuevo contratiempo supondrá otra parada corta o un problema más serio en el tramo decisivo del curso.