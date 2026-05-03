Joaquín Anduro 03 MAY 2026 - 19:27h.

Así salen Manolo González y Álvaro Arbeloa

Dani Carvajal, lesionado en el Real Madrid: qué tiene, parte médico y tiempo de baja

Compartir







El RCD Espanyol y el Real Madrid finalizan el domingo en la jornada 34 de LALIGA EA Sports en un encuentro en el que, si los madridistas no vencen, certificarían el título del FC Barcelona. Un encuentro en el que Manolo González y Álvaro Arbeloa tienen sus alineaciones con una nueva ausencia de Dani Ceballos en la convocatoria del equipo blanco.

Alineaciones confirmadas del Espanyol-Real Madrid

XI del Espanyol: (por confirmar).

XI del Real Madrid: Andriy Lunin; Trent Alexander Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Ferland Mendy; Aurélien Tchouaméni, Fede Valverde, Thiago Pitarch, Jude Bellingham; Brahim Díaz, Vinicius Jr.