Fran Fuentes 02 MAY 2026 - 23:04h.

Si el Real Madrid no gana, los barcelonistas serán campeones antes del Clásico

Uno por uno del FC Barcelona ante Osasuna: Pedri y Joan García sostienen y Lewandowski golpea

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El FC Barcelona pone a tiro el alirón en LALIGA EA SPORTS tras un arreón de cinco minutos en la segunda mitad. Y es que, si bien Osasuna estaba resistiendo muy bien y los de Alessio Lisci supieron jugar el partido con inteligencia, un centro mal defendido de Rashford para Lewandowski desequilibró el encuentro, provocando un desajuste que, cinco minutos después, acabaría en otro despiste defensivo y el gol de Ferran Torres. Aunque los rojillos se metieron en el encuentro con el gol de Raúl García de Haro, finalmente no lograron equilibrar de nuevo el encuentro. El triunfo acerca mucho el título a los barcelonistas y meten presión al Real Madrid, ya que, si pierde, los blaugranas llegarán con el título al Clásico.

El FC Barcelona arrancó con autoridad, generando ocasiones claras de Robert Lewandowski y Dani Olmo, aunque sin acierto. Osasuna, firme en defensa, fue creciendo con el paso de los minutos y avisó con peligro: Ante Budimir estrelló un balón en el palo y el portero Joan García evitó el gol poco después. El choque se fue al descanso sin goles, con los navarros convencidos de poder competir ante uno de los mejores visitantes del campeonato.

En la segunda mitad, el partido se abrió. Dani Olmo rozó el gol antes de los cambios ofensivos de Hansi Flick, y finalmente Robert Lewandowski adelantó al Barça de cabeza tras un gran centro de Marcus Rashford. Ferran Torres amplió la ventaja en el tramo final, pero Raúl García de Haro recortó distancias poco después, sembrando dudas en los minutos finales. Pese al empuje rojillo, el conjunto azulgrana resistió para sumar tres puntos que le acercan al título de Liga.