Dani Carvajal, lesionado en el Real Madrid: qué tiene, parte médico y tiempo de baja

Celia Pérez 02 MAY 2026 - 12:06h.

El lateral estará como mínimo dos semanas de abaja

Dani Ceballos, con sonrisa y balón, entrena en el Real Madrid tras la tensión con Arbeloa

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El Real Madrid ha emitido este sábado el parte médico de Dani Carvajal en el que anuncia que el futbolista sufre una fisura de la falange distal del quinto dedo de su pie derecho y estará de baja un "mínimo de dos semanas". Su presencia en la lista para disputar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 con España, si ya era complicada, ahora, tras entrar de nuevo en la enfermería, vuelve a torcerse para el capitán del Real Madrid.

El club blanco comunicó la lesión del lateral derecho antes de que los jugadores saltasen al césped para completar su último entrenamiento antes de enfrentarse al Espanyol. El tiempo estimado mínimo de dos semanas que estará de baja le permitirían a Carvajal llegar al último partido de LALIGA que disputará el Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu frente al Athletic.

Por tanto, se perderá con seguridad los choques frente al Espanyol, Barcelona y Oviedo, será duda ante el Sevilla en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán y reaparecería para la última jornada contra el Athletic.

El contrato de Dani Carvajal con el Real Madrid finaliza el 30 de junio, todavía no hay noticias sobre una posible renovación y el choque contra el Athletic podría ser el de su despedida ante su afición después de trece temporadas en el club blanco.