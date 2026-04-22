Jorge Morán 22 ABR 2026 - 00:53h.

Carvajal volvió a ser suplente ante el Alavés

El Bernabéu dicta sentencia y señala a Florentino Pérez los jugadores que no deben seguir

Compartir







La situación de Dani Carvajal en el Real Madrid sigue siendo insostenible. En una noche en la que los blancos apenas se jugaban nada importante ante el Alavés, el español fue de nuevo suplente y, al contrario que muchos otros compañeros de equipo, fue recibido con aplausos. Su entrada, junto a Camavinga, dista mucho con el recibimiento que recibieron jugadores como el centrocampista francés, Mbappé o Vinicius, que incluso llego a pedir perdón.

El lateral español entró en el minuto 63 y tan sólo ha sido titular en ocho ocasiones en lo que llevamos de temporada. Después de su lesión, Carvajal no ha logrado recuperar sensaciones y muchos veían en este momento de la temporada, sin el Madrid jugándose un título, el tiempo idóneo para volver a dar minutos a un jugador que quiere estar en el Mundial 2026.

PUEDE INTERESARTE El uno por uno y notas del Real Madrid ante el Alavés con mucho aprobado pero ningún sobresaliente

Arbeloa 'pasa' de Carvajal

Pero esta no es la situación de Arbeloa. El técnico español parece haberse olvidado de Carvajal e incluso tiene un trato distinto al hablar de él en rueda de prensa. Preguntado por si el lateral tendrá más oportunidades para intentar ganar un hueco en el Mundial 2026, el entrenador fue claro.

PUEDE INTERESARTE Eder Militao enciende las alarmas en el Real Madrid y se retira antes del descanso

"Tengo 23 jugadores en plantilla y cualquier jugador del Madrid tiene opciones de ir al Mundial. Si me lo permitís, voy a pensar en lo mejor para mi equipo", comentó Arbeloa ante los medios sobre un jugador que cumplió los 300 partidos de LALIGA con el Real Madrid. Unas palabras que no gustaron nada a Manu Carreño.

El presentador de 'El Larguero' se mostró contundente con Arbeloa, al que señaló por su distinto trato. "Puedes dejarlo como suplente si no crees futbolísticamente en él, pero hay una evidencia: oyes a Arbeloa hablar de otros jugadores y lo oyes hablar de Carvajal... y el tono es diferente", señaló. "Entre pensar en el Real Madrid y ser muy poco cariñoso públicamente con una leyenda como Dani Carvajal, hay diferencias. Falta cariño en las palabras de Arbeloa. Públicamente tienes una cierta obligación de tratarle de una manera diferente", prosiguió Antonio Romero.