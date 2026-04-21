Logo de El DesmarqueEl Desmarque
Fútbol
Real Madrid
Competicion:

El uno por uno y notas del Real Madrid ante el Alavés con mucho aprobado pero ningún sobresaliente

El XI titular del Real Madrid ante el Alavés
El XI titular del Real Madrid ante el Alavés. Real Madrid
Compartir

El Real Madrid se ha llevado los tres puntos ante el Alavés y sigue sin tirar la toalla en la lucha por LALIGA. Ponemos nota a los futbolistas elegidos por Álvaro Arbeloa.

Las notas del Real Madrid ante el Alavés

Lunin (7): Partido notable de un Lunin que salvó al Real Madrid en varias ocasiones con hasta tres paradas de mérito. Se le vio más seguro por alto y en los córners que en otros partidos de esta temporada.

PUEDE INTERESARTE

Tren (6): Actuación correcta del lateral inglés. Se sumó en ataque aunque sin florituras y defendió correctamente la internada del extremo del Alavés.

Eder Militao (6): El brasileño se marchó lesionado en el minuto 44. Antes, remató al larguero y fue el defensa más fiable del Real Madrid ante el Alavés. Buen partido en líneas generales.

Álvaro Carreras (5): Partido muy discreto del lateral español. Dio síntomas de fragilidad defensiva y su aportación en ataque fue nula. Pese a ello, no cometió errores de bulto.

PUEDE INTERESARTE

Fede Valverde (6): Partido correcto del jugador uruguayo, le puso mucho empeño desde el pitido inicial e hizo un par de buenos tackles.

Vinicius pide perdón tras marcar al Alavés y Guti estalla: "No debe hacerlo"
Vinicius pide perdón tras marcar al Alavés y Guti estalla: "No debe hacerlo". Redes Sociales

Jude Bellingham (5): Partido de aprobado para un Bellingham que ni estuvo explosivo, ni estuvo diferencial. Una casi asistencia a Militao fue lo único provechoso del futbolista británico.

Tchouameni (7): De lo mejor del Real Madrid como viene siendo habitual toda la temporada. Llevó la batuta en el centro del campo pero cometió un error con una falta a destiempo que le costó la amarilla.

Arda Güler (7): El centrocampista turco volvió a dar muestra de su calidad. Sirvió a Mbappé el primer gol del Real Madrid, bajó para recibir, pidió la pelota y fue el mejor en el poco fútbol asociativo que despliega este Real Madrid.

Mbappé (7): Marcó el gol que abrió la lata, y poco más. Falló alguna clara, especialmente un mano a mano con el portero que quiso resolver demasiado rápido. Aún así, ya suma más de 40 goles.

Vinicius (7): Partido notable también del futbolista brasileño donde su golazo desde fuera del área fue lo mejor.

Sustituciones

Rüdiger (6): Suplió a Militao con garantías aunque, justo al entrar, tuvo un par de errores por enfriamiento que a punto estuvo de costarle el empate ante el Real Madrid.

Brahim Díaz (5): Partido correcto del jugador marroquí.

Franco Mastantuono (5): Partido correcto, no ofreció mucho en los minutos que jugó.

Dani Carvajal (5): Partido correcto del lateral de Leganés, defendió con actitud y se sumó en alguna ocasión en ataque.

Temas