El uno por uno y notas del Real Madrid ante el Alavés con mucho aprobado pero ningún sobresaliente

Javi Rayo 21 ABR 2026 - 23:33h.

Ponemos nota a los jugadores elegidos por Arbeloa para el partido ante el Alavés

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El Real Madrid se ha llevado los tres puntos ante el Alavés y sigue sin tirar la toalla en la lucha por LALIGA. Ponemos nota a los futbolistas elegidos por Álvaro Arbeloa.

Las notas del Real Madrid ante el Alavés

Lunin (7): Partido notable de un Lunin que salvó al Real Madrid en varias ocasiones con hasta tres paradas de mérito. Se le vio más seguro por alto y en los córners que en otros partidos de esta temporada.

Tren (6): Actuación correcta del lateral inglés. Se sumó en ataque aunque sin florituras y defendió correctamente la internada del extremo del Alavés.

Eder Militao (6): El brasileño se marchó lesionado en el minuto 44. Antes, remató al larguero y fue el defensa más fiable del Real Madrid ante el Alavés. Buen partido en líneas generales.

Álvaro Carreras (5): Partido muy discreto del lateral español. Dio síntomas de fragilidad defensiva y su aportación en ataque fue nula. Pese a ello, no cometió errores de bulto.

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Fede Valverde (6): Partido correcto del jugador uruguayo, le puso mucho empeño desde el pitido inicial e hizo un par de buenos tackles.

Jude Bellingham (5): Partido de aprobado para un Bellingham que ni estuvo explosivo, ni estuvo diferencial. Una casi asistencia a Militao fue lo único provechoso del futbolista británico.

Tchouameni (7): De lo mejor del Real Madrid como viene siendo habitual toda la temporada. Llevó la batuta en el centro del campo pero cometió un error con una falta a destiempo que le costó la amarilla.

Arda Güler (7): El centrocampista turco volvió a dar muestra de su calidad. Sirvió a Mbappé el primer gol del Real Madrid, bajó para recibir, pidió la pelota y fue el mejor en el poco fútbol asociativo que despliega este Real Madrid.

Mbappé (7): Marcó el gol que abrió la lata, y poco más. Falló alguna clara, especialmente un mano a mano con el portero que quiso resolver demasiado rápido. Aún así, ya suma más de 40 goles.

Vinicius (7): Partido notable también del futbolista brasileño donde su golazo desde fuera del área fue lo mejor.

Sustituciones

Rüdiger (6): Suplió a Militao con garantías aunque, justo al entrar, tuvo un par de errores por enfriamiento que a punto estuvo de costarle el empate ante el Real Madrid.

Brahim Díaz (5): Partido correcto del jugador marroquí.

Franco Mastantuono (5): Partido correcto, no ofreció mucho en los minutos que jugó.

Dani Carvajal (5): Partido correcto del lateral de Leganés, defendió con actitud y se sumó en alguna ocasión en ataque.