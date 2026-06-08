En vídeo, la masterclass de Fernando Alonso en Mónaco: así fueron sus dos salidas

Redacción ElDesmarque Madrid, 08 JUN 2026 - 11:32h.

El piloto asturiano ganó cinco posiciones entre las dos salidas

El enésimo milagro de Fernando Alonso: un punto en Mónaco para paliar el sufrimiento

Compartir







Fernando Alonso ha vuelto a demostrar que aunque el coche no esté al nivel de su talento, él seguirá dejando dando el 100% y haciendo milagros. El último ha sido en el Gran Premio de Mónaco de este fin de semana, donde ha conseguido el primer punto de la temporada para el equipo Aston Martin. El piloto asturiano no cometió ningún error en una carrera que estuvo repleta de sanciones y abandonos y, gracias a eso y a las dos salidas que realizó donde ganó hasta cinco posiciones, el de Oviedo acabó 10º.

PUEDE INTERESARTE Kimi Antonelli también vence en Mónaco con el mejor resultado de 2026 para Fernando Alonso

Pese al ligero optimismo con el que llegaban Alonso y la escudería británica al circuito de Montecarlo, el AMR26 y el motor Honda volvieron a decepcionar y el sábado los dos monoplazas verdes, por detrás del equipo Cadillac, cerraron la parrilla. La unidad de potencia japonesa, que lastró a los de Silverstone con un déficit de casi ocho décimas en las rectas y los problemas en la caja de cambios que persisten desde los test de pretemporada, hizo que soñar con los puntos fuera algo impensable. Aún así, una carrera loca y un Alonso que aprovechó las dos salidas, llevaron al coche 14 de Aston Martin al top 10.

Las dos espectaculares salidas de Fernando Alonso en Mónaco

El piloto asturiano volvió a destacar en una de sus virtudes: las salidas. El ovetense está siendo uno de los grandes protagonistas en las primeras vueltas de los Grandes Premios esta temporada ya que casi nunca pierde posiciones y siempre adelanta a algún rival. En la carrera de Mónaco, que tuvo dos salidas por una bandera roja a 10 vueltas del final, sacó partido de su habilidad y ganó cinco posiciones en total.

En la primera salida, Alonso adelantó a Valtteri Bottas y Max verstappen, que se quedó parado en la parrilla, antes de la primera curva. En la curva 5, se lanzó por el exterior para rebasar a uno de los Haas, pero completaría el arriesgado movimiento en la horquilla de Loews. De esta manera, ganó tres posiciones en 7 curvas.

En la segunda salida, adelantaría por el interior de Sainte Devote (curva 1), con toque incluido, al Alpine de Franco Colapinto e intentaría superar a Nico Hulkenberg por el exterior de Massenet, pero el coche de delante bloquearía su trazada. Curvas más tarde, Carlos Sainz sufriría un toque que le haría abandonar y eso supuso otra posición ganada para el asturiano.