Javi Rayo 08 JUN 2026 - 08:42h.

Fernando Alonso consiguió su primer punto de la temporada gracias a las sanciones

Kimi Antonelli también vence en Mónaco con el mejor resultado de 2026 para Fernando Alonso

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Fernando Alonso ha obrado con sus propias manos el primer milagro de 2026. El piloto asturiano sumó en Mónaco su primer punto, y también el primero en la era Aston-Martin honda. En una carrera de pura resiliencia, el bicampeón del mundo consiguió colarse en los puestos con derecho a puntos gracias -además de su gran pilotaje- a las mil y una sanciones de los pilotos que quedaron por delante de él.

Un punto para Alonso que sabe a gloria

Fue la sanción de su amigo Checo Pérez -que había quedado en décima posición- la que le otorgó el primer punto de la temporada. Un punto que implica poco si hablamos del Mundial pero que ayuda a paliar en cierta manera el sufrimiento de Fernando y del equipo Aston Martin en estas primeras carreras de la temporada. El piloto asturiano probó una estrategia diferentes en las calles del Principado, eso, unido a una conducción perfecta le sirvió para cruzar la línea de meta en undécima posición. Unas horas después se confirmaba la sanción a Checo Pérez que le hacía ganar ese valioso punto.

Fue el propio Fernando quien quiso darle valor al punto conseguido. En sus redes sociales, el ex de Mclaren o Ferrari explicó que ese pequeño punto ayuda al equipo a seguir enfocado en darle la vuelta a la situación. "Gracias Mónaco. Un fin de semana complicado de principio a fin, pero nunca dejamos de creer ni de luchar. Un punto puede parecer poco, pero refleja el trabajo incansable de la gente que tengo a mi alrededor", señalaba Alonso. Magic, que sigue encomendando a Adrian Newey, sabe que aún quedan entre cuatro y cinco carreras más de sufrimiento antes de que llegue se gran paquete de mejoras, que ahora podría adelantarse incluso a antes del parón veraniego.