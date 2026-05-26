Los problemas de Fernando Alonso con la espalda: dolores lumbares y hasta mini cojines para poder correr

Redacción ElDesmarque Madrid, 26 MAY 2026 - 11:05h.

El piloto asturiano no acabó la carrera de Montreal por un problema en su asiento, pero ese contratiempo esconde algo más grande

Honda ya tiene el plan para rescatar a Fernando Alonso y Aston Martin y le pone fecha

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El abandono de Fernando Alonso en el Gran Premio de Canadá, no solo fue por un problema en el asiento de su monoplaza. El piloto asturiano, según informa Marco Canseco en MARCA, arrastra un problema físico desde hace mucho tiempo. El ovetense se retiró en la vuelta 24 tras sufrir molestias en la espalda derivadas de la posición del asiento de su AMR26, una situación que ya había aparecido durante el fin de semana y que el equipo no consiguió solucionar a tiempo. Alonso, había realizado una magistral primera vuelta que le colocó en la zona de puntos, pero el pobre rendimiento de Aston Martin hizo que perdiera todos los puestos ganados en pocas vueltas.

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Tras la carrera, el piloto español explicó que la incomodidad aumentaba con el paso de las vueltas y que la posición dentro del coche “no se sentía bien”. Desde la escudería de Silverstone también reconocieron que el problema llevaba tiempo apareciendo, aunque nunca hasta el punto de obligar al bicampeón del mundo a abandonar una carrera.

Fernando Alonso tiene un problema lumbar que arrastra desde hace mucho tiempo

Según informa Marco Canseco en MARCA, el piloto asturiano utiliza desde hace tiempo un sistema especial de apoyo lumbar adaptado a medida. Se trata de varios cojines hinchables colocados en la zona de la espalda que permiten ajustar la sujeción mediante aire antes de cada sesión. El objetivo es reducir la presión sobre las vértebras y mejorar la estabilidad dentro del monoplaza.

Estas molestias físicas no son nuevas. En circuitos especialmente bacheados o tras impactos, como ocurrió en Spa la pasada temporada, el español ya sufrió dolores en la zona lumbar. Además, en 2025 tuvo que perderse los Libres 1 del Gran Premio de Hungría por problemas relacionados con la espalda tras competir en condiciones de lluvia en Bélgica.

Aston Martin podría modificar la posición del asiento

Motor.es asegura que el problema en Montreal también apunta directamente al diseño creado por Adrian Newey. Según explicó Mike Krack, director de operaciones en pista del equipo, la posición elegida para el asiento del AMR26 obliga al piloto a ir más reclinado para mejorar la aerodinámica alrededor del casco y de la toma de admisión.

El equipo intentó realizar varios cambios durante el fin de semana, incluido un nuevo ajuste del asiento, pero las molestias continuaron durante la carrera. Desde Aston Martin ya admiten que tendrán que “reconsiderar” la posición del piloto para próximas citas, aunque eso suponga perder algo de rendimiento aerodinámico.