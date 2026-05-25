Redacción ElDesmarque Madrid, 25 MAY 2026 - 10:17h.

El piloto asturiano consiguió adelantar a nueve coches en la primera vuelta del Gran Premio de Canadá

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Fernando Alonso no acabó el Gran Premio de Canadá, pero volvió a dejar uno de los momentos más destacados de la carrera con su magistral primera vuelta donde adelantó a nueve rivales. El piloto asturiano sigue demostrando que, pese a sus 44 años y un Aston Martin con un rendimiento muy por debajo de lo esperado, él sigue dando el máximo. El ovetense arrancaba en 19º posición y en la segunda vuelta ya estaba colocado en el décimo puesto, sin embargo, la poca velocidad de su coche hizo que, en el primer tramo de la carrera, fuera perdiendo todas las posiciones ganadas. La cámara subjetiva del primer giro es todo un espectáculo.

El fin de semana había comenzado con algo de esperanza después de que Alonso clasificara para la SQ2 el viernes, pero durante el sábado y el domingo, el Aston Martin volvió al lugar de las últimas carreras; la cola del pelotón. El piloto español demostró que su cuerpo a cuerpo está intacto y que en cuanto Honda y la escudería británica acierten con las mejoras, él volverá a dar guerra.

La magistral primera vuelta de Fernando Alonso en Canadá

Fernando Alonso volvió a realizar una gran salida y primera vuelta, algo que se está convirtiendo en rutina esta temporada. En los primeros metros, gracias a que la pista estaba en condiciones intermedias, adelantó a tres coches antes de la curva 1. El asturiano aprovechó también que varios pilotos salían desde el pit lane y, al final del primer giro, ya estaba cerca de la zona de puntos. Eso sí, la cosa no quedó ahí.

Alonso se sacó de la chistera un doble adelantamiento a la salida de la curva 2 para, ahora sí, colocarse en décima posición. El ovetense sacó ventaja de la batalla que estaban teniendo los pilotos de delante y que uno de ellos llevaba neumáticos intermedios. No ganó ninguna posición más e iría perdiendo puestos según se iba estabilizando la carrera y las condiciones de la pista para, vueltas más tarde, abandonar por un problema en el asiento.