Alberto Cercós García 25 MAY 2026 - 00:44h.

Fernando Alonso confirma los problemas en el asiento y habla del futuro en la F1

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Fernando Alonso vivió un Gran Premio de Canadá tan caótico como frustrante. El piloto asturiano arrancaba desde la 19ª posición con un Aston Martin claramente limitado, protagonizó una salida espectacular bajo condiciones cambiantes y llegó a ganar nueve posiciones en apenas tres vueltas, colocándose momentáneamente en zona de puntos gracias a una arriesgada estrategia con neumáticos de seco. Sin embargo, una vez estabilizada la carrera en el circuito Gilles Villeneuve, el ritmo del AMR26 volvió a evidenciar sus carencias y Alonso comenzó a perder terreno frente a los coches de cabeza.

Para más inri, la carrera del español terminó de forma prematura en la vuelta 28 por problemas en su Aston Martin, culminando otro fin de semana complicado para la escudería británica. Alonso se quedó sin opciones de pelear por los puntos en una prueba que acabó con victoria de Kimi Antonelli, seguido de Lewis Hamilton y Max Verstappen. Pese al abandono, el bicampeón volvió a dejar destellos de su talento en una carrera marcada por la incertidumbre meteorológica y las estrategias arriesgadas.

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Fernando Alonso confirma los motivos de su abandono en Canadá

Una vez terminada la carrera, el asturiano explicó lo sucedido. "Cuando pararon los McLaren, con la coincidencia de salir con neumáticos blandos y con otros coches en intermedios, yo podía tomar más riesgos que otros no pueden permitirse porque están en los puntos. Pero teníamos un problema en el asiento, en cada vuelta estaba más incómodo y estaba muy lejos de los puntos sin amenaza de lluvia, así que decidimos parar para que dejase de doler", confesaba en AS.

"Hacemos buenas salidas, estamos fuera de posición y luego poco a poco vamos hacia atrás. Perdía una posición en cada vuelta, pero luego caes hasta tu posición natural atrás. Esta es la situación y será así hasta el verano. Lo aceptamos y responderemos a las mismas preguntas cada fin de semana. Cada vez que rodamos hay alguna cosa nueva en el coche, en el motor, en los ajustes, en la caja de cambios… eso se traducirá en tiempo por vuelta. El problema fundamental de tres segundos de falta de ritmo solo se resolverá con potencia en el motor y con el paquete aerodinámico de la segunda parte del año", zanjaba.

Tras el complicado paso por Montreal, Alonso ya pone el foco en el próximo desafío del calendario: el Gran Premio de Mónaco. El trazado urbano del Principado, uno de los más emblemáticos y exigentes de la temporada, podría ofrecer a Aston Martin una oportunidad para competir más cerca de la zona media gracias a la importancia de la clasificación y a las dificultades para adelantar.