Honda ya tiene el plan para rescatar a Fernando Alonso y Aston Martin y le pone fecha

Redacción ElDesmarque Madrid, 25 MAY 2026 - 12:34h.

Shintaro Orihara ha asegurado que el fabricante japonés tiene un plan de mejoras para sacar a Fernando Alonso y Aston Martin del fondo de la parrilla

Fernando Alonso confirma que estaba incómodo en el asiento del AMR26: "Decidimos parar para que dejase de doler"

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Aston Martin sigue atrapada en el fondo de la parrilla, pero desde Honda empiezan a llegar señales esperanzadoras. La escudería británica dejó en Canadá una de sus imágenes más duras de la temporada, con Lance Stroll doblado hasta cuatro veces y Fernando Alonso, lejos de cualquier pelea real, abandonando por un problema en el asiento de su monoplaza. El asturiano realizó una primera vuelta magistral, pero poco a poco fue perdiendo posiciones hasta su contratiempo en el 'cockpit'.

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El equipo de Silverstone y el fabricante japonés creen haber encontrado por fin el camino para corregir los grandes problemas de la unidad de potencia del AMR26 y ya manejan una fecha aproximada para introducir las primeras mejoras. Shintaro Orihara, director general e ingeniero de pista de Honda, confirmó que la marca nipona sabe que hay un camino para recuperarse y se ha atrevido a fijar un plazo de tiempo.

Shintaro Orihara y Honda ya hablan de mejoras

Honda ha cambiado su discurso y ahora si que habla de un plan de mejoras y de lo que puede suponer el 'ADUO' para mejorar las prestaciones del motor japonés. Shintaro Orihara sobre esto al Diario AS al final del Gran Premio de Canadá. “El trabajo de desarrollo es a largo plazo, pero no hablamos del final de la temporada. Veremos algo de progreso antes, en algún momento del parón de verano, ese es nuestro objetivo. Sabemos dónde tenemos que mejorar. Hay que mejorar la combustión. Sabemos cómo, tenemos ideas para mejorar las prestaciones en la combustión y hay señales positivas en los datos”, aseguró el responsable de Honda.

Fernando Alonso afirma que Aston Martin continúa mejorando

El piloto asturiano confirmó la mejoría de Aston Martin este fin de semana al Diario AS. “Fuimos más rápidos en Canadá que en Miami con exactamente el mismo coche, simplemente porque hemos afinado algunas cosas, aunque sea difícil cuantificar el tiempo. Pero el problema fundamental de tres segundos de falta de ritmo solo llegarán con más potencia en el motor y con el paquete aerodinámico de la segunda parte del año”, dijo el ovetense. Alonso y Aston Martin saben que tienen que ser pacientes y que pese a haber dado un pequeño salto de rendimiento en Montreal, las mejoras de Honda que pueden hacer cambiar de verdad la situación no llegarán hasta el parón de verano.