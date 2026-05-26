Los candidatos a nuevo entrenador de Osasuna tras la destitución Lisci

Celia Pérez 26 MAY 2026 - 10:35h.

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Osasuna comunicó este lunes el adiós de Alessio Lisci como técnico rojillo. El técnico se despide tras una complicada temporada al frente del primer equipo y dos días después de conseguir la agónica salvación ante el Getafe. Ahora, se abre un nuevo proceso para ver quien será el próximo entrenador rojillo, el cuarto en los cuatro últimos años, y en el que ya comienzan a sonar los primeros nombres.

Según Matteo Moretto, uno de los principales candidatos a tomar las riendas del cuadro navarro es Imanol Alguacil. Tras su adiós a la Real Sociedad y su breve paso por Arabia Saudí, el técnico de Orio ya ha aparecido en las quinielas de clubes como Rayo Vallecano, donde empiezan a dar por hecha la salida de Iñigo Pérez, Villarreal, tras la marcha de Marcelino, o Girona, con Míchel manteniendo en el aire su futuro.

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Además, en la lista de posibles candidatos también figura un viejo conocido como es Jagoba Arrasate. El técnico vasco abandonó el cuadro rojillo en el verano de 2024 y puso rumbo al Mallorca, donde firmó un contrato de tres temporadas. Allí consiguió una cómoda permanencia en su primer año, pero en el segundo se complicó la temporada un poco más y fue despedido en febrero debido a los malos resultados del equipo.

Osasuna se despide de Lisci

La entidad navarra anunció este lunes la salida del entrenador italiano, al que ha querido agradecer "la dedicación, el esfuerzo y el compromiso" mostrados durante la temporada en la que ha dirigido al primer equipo rojillo.

El club también ha destacado el trato dispensado por Lisci hacia socios, aficionados, junta directiva y empleados de la entidad a lo largo de esta etapa.

Asimismo, Osasuna ha hecho extensivo su agradecimiento a los integrantes de su cuerpo técnico: Alberto Ginés, Darío Navarro, Gianluca Troilo y Joan García, subrayando su integración en la idiosincrasia del club desde el primer día y calificando de “impecable” su desempeño.

La entidad rojilla ha deseado tanto a Alessio Lisci como a todo su staff la mejor de las suertes en sus futuros retos profesionales.