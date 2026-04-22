Jorge Morán 22 ABR 2026 - 18:42h.

El técnico ha sido relacionado con el Villarreal para la próxima temporada

La Conference League le pasa factura al Rayo Vallecano en LALIGA

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El Rayo Vallecano deja atrás el sueño de la Conference League para centrarse en LALIGA EA SPORTS, en dónde se encuentran inmersos en la lucha por el descenso. Los vallecanos se verán las caras con el Espanyol en un partido en el que estarán mermados por las cantidad de bajas que tienen y al que llegan con los rumores que sitúan a Iñigo Pérez en el Villarreal la próxima temporada.

Según las informaciones de MARCA, el técnico rayista tendría ya un acuerdo verbal con el equipo amarillo para ser el sustituto de Marcelino García Toral la próxima temporada. Una información que ha llegado al vestuario del Rayo Vallecano y que no ha sentado nada bien a Iñigo.

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Iñigo Pérez y el mosqueo con un jugador del Rayo Vallecano

Con muchas cosas todavía en juego, en el Rayo Vallecano no quieren ninguna distracción. Pero viendo informaciones como la de la salida de su entrenador, parece que esto no es posible. Una situación que no gusta nada a Iñigo Pérez, preguntado por su futuro en la rueda de prensa previa al partido con el Espanyol.

"No me enteré y me enfadé con uno de mis jugadores que me hizo la broma", comenzó diciendo el técnico sobre las informaciones que apuntan su marcha al Villarreal. "Si algo he intentado es que todos entiendan que lo importante es lo colectivo. No procede ahora mismo hablar de eso porque nos debilita como grupo. Ni hablar del entrenador ni de un jugador", señaló.

Pero este no fue el único cabreo del técnico del Rayo Vallecano. Junto al Atlético, los vallecanos son el único equipo español vivo en Europa, algo que parece no importarle a LALIGA, que sigue machando al cuadro rayista con horarios que les perjudican.

"Siempre intento no quejarme ni generar excusas. Lo que sucede no tiene sentido, jugar mañana y domingo. Es algo que respeto, pero en este tramo que debemos ser mimados, junto al Atlético, no lo he entendido", comentó el técnico que verá como los suyos tienen que jugar cada tres días.

Bajas para el partido ante el Espanyol

El vital encuentro en Vallecas estará marcado por las bajas de los vallecanos, que llegan perjudicados después del encuentro ante el AEK de Atenas en la Conference League. "Nteka está lesionado y mañana no estará. Augusto lo veremos hoy, pero es probable que mañana no pueda ayudarnos. Tenemos el tobillo de Ilias... Hay que ser cautos porque los vamos a necesitar", comenzó diciendo.

"Fran estará disponible. A Álvaro lo perdemos, espero que no mucho", prosiguió sobre otros dos de los futbolistas en duda. "Tenemos las bajas de Luiz Felipe y las de los sancionados (Lejeune y Mendy). Hay algún otro con opción a jugar al que veremos hoy. Hay que darle naturalidad a la posición. Me gusta que jueguen en diferentes posiciones porque nos da versatilidad y en momentos de urgencias te pueden ayudar", zanjó.