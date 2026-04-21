Jorge Morán 21 ABR 2026 - 17:16h.

El Rayo Vallecano llega mermado de jugadores ante el Espanyol

Domingo de descensos en el Rayo Vallecano: las consecuencias de su gestión

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El sueño de la Conference League sigue muy vivo en Vallecas. Jugar unas semifinales europeas es algo histórico para el Rayo Vallecano y muchos de sus futbolistas tienen la cabeza en el partido ante el Racing de Estrasburgo. Pero con la resaca de la clasificación ya pasada, ahora toca centrarse en LALIGA EA SPORTS, en dónde los de Iñigo Pérez siguen inmersos en la lucha por el descenso.

Con 35 puntos, el Rayo se encuentra en la decimotercera posición, a tan sólo tres de un Elche que marca los puestos de descensos. Y este jueves (20.00H), los de Vallecas recibirán la visita de un Espanyol que tiene tres puntos más (38), pero que llega inmerso en una racha negativa de resultados. Es por ello que el encuentro será de vida o muerte para ambos.

Las bajas del Rayo Vallecano ante el Espanyol

Uno de los principales problemas que tendrá Iñigo Pérez este partido será en la defensa. Nobel Mendy y Florian Lejeune son bajas seguras por sanción, a las que hay que unir la de un Luiz Felipe que salió muy tocado de Atenas y no se ha ejercitado con sus compañeros. Con Pathé Ciss casi seguro en el centro de la defensa, la duda estará en si su acompañante será Jozhua, que apenas cuenta para el míster, o un Mumin que todavía no ha jugado esta temporada.

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Pero además de las bajas en defensa, hay otras que preocupan y mucho al técnico. Una de ellas tiene que ver con Augusto Batalla, que también salió tocado ante el AEK y arrastra una lesión que ya le hizo perderse el último partido ante el Mallorca. Tampoco podría estar Álvaro García, que dejó el campo lesionado en Atenas y sigue sin estar al 100%.

A estos nombres se les pueden unir otros como Randy Nteka o Fran Pérez. El primero de ellos no ha entrenado en la Ciudad Deportiva, mientras que el extremo valenciano tuvo que marcharse a tratarse de un dolor de espalda este mismo martes.