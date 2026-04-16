Cuadro de Conference League 2026 y cruces de semifinales

Ángel Cotán 16 ABR 2026 - 16:10h.

Las semifinales se disputarán el 30 de abril y el 7 de mayo

Cuándo se limpian las tarjetas amarillas en Champions, Europa League y Conference

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La UEFA Conference League se pone seria. La tercera competición del viejo continente entra en su fase decisiva tras un maratón de encuentros en la Fase Liga y las primeras eliminatorias. Este jueves, los ocho clubes que aún siguen inmersos en el torneo europeo buscarán un hueco en las semifinales. En el horizonte, la gran final del próximo miércoles 27 de mayo de Leipzig.

Cuadro completo de la Conference League 2026

En el pasado mes de febrero, UEFA dio a conocer el cuadro definitivo de la presente edición de la Conference League. El Rayo Vallecano, único representante español en esta competición, quedaba encajado en el lado derecho del cuadro con equipos con recorrido europeo como el AEK de Atenas o el Mainz. Por el lado izquierdo, el equipo de la franja evitaba a clubes de peso como el Crystal Palace, AZ o Shakhtar Donetsk.

Los de Iñigo Pérez protagonizaron una brillante Fase Liga y se colaron directamente en los octavos del torneo. Allí tumbaron al Samsunspor turco gracias a rotunda victoria a domicilio y pese a caer derrotados en la vuelta en Vallecas. El siguiente escollo lo protagonizaría el AEK de Atenas, pero el cuadro rayista dejó muy encarrilada la eliminatoria de cuartos de final con el 3-0 del pasado jueves. Ahora, toca sellar el pase a las semifinales.

Resultados de cuartos y cruces de semifinales

Eliminatorias de cuartos de final:

AZ Alkmaar - Shakhtar Donetsk

Fiorentina - Crystal Palace

Strasburgo - Mainz 05

AEK de Atenas - Rayo Vallecano

Cruces de semifinales:

Ganador del AZ Alkmaar - Shakhtar Donetsk contra el ganador del Fiorentina - Crystal Palace.

Ganador del Strasburgo - Mainz 05 contra el ganador del AEK de Atenas - Rayo Vallecano.

La ida de las semifinales de la UEFA Conference League 2026 quedan emplazadas para el próximo jueves 30 de abril. De igual modo, el desenlace de estas dos eliminatorias se conocerá el próximo 7 de mayo. La gran final, en Leipzig, el próximo 27 de mayo.