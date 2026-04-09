El equipo de Iñigo Pérez está a cuatro partidos de la gran final de Leipzig

El surrealista vídeo del AEK Atenas para promocionar el partido contra el Rayo Vallecano

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El sueño del Rayo Vallecano continúa. Tras firmar una Fase Liga sobresaliente, meterse directamente en octavos de final y eliminar al Samsunspor, el equipo madrileño disputa ahora la ronda de cuartos de final ante el AEK de Atenas. Un rival con mayor jerarquía y una eliminatoria que arrancará este jueves en Vallecas y se decidirá dentro de una semana en tierras griegas.

Posibles rivales del Rayo Vallecano si elimina al AEK de Atenas

El equipo dirigido por Iñigo Pérez acabó la Fase Liga en quinto puesto, con 13 puntos de 18 posibles tras firmar cuatro victorias, un empate y sólo una derrotas. Una posición que le permitió acceder directamente a octavos de final sin necesidad de disputar el playoff, ahorrándose dos partidos y una eliminatoria que siempre suele ser trampa.

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El pasado 28 de febrero, la UEFA realizó el sorteo del cuadro completo de la Conference League. Y al Rayo le tocó por el lado derecho del cuadro. Le tocó medirse al Samsunspor, al que ganó 1-3 en la ida. Luego perdió 0-1 en la vuelta, pero hizo valer el global para acceder a esta ronda de cuartos de final.

Ahora se mide al AEK de Atenas, que quedó tercero en la Fase Liga y tiene el factor campo a favor. Y su camino hasta la gran final del torneo ya está marcado: en caso de vencer al AEK, se enfrentará al ganador del Mainz-Estrasburgo. Si se mete en semifinales, sea quien sea su rival, jugaría la ida en Vallecas el próximo jueves 30 de abril y la vuelta a domicilio una semana más tarde, el 7 de mayo.

Cuadro completo de la Conference League 2026

Al Rayo le tocó el 'lado amable' del cuadro. Al menos a priori. Y es que por la zona izquierda están el Shakhtar-AZ Alkmaar y el Crystal Palace-Fiorentina. Esta última eliminatoria entre ingleses e italianos es la que tiene más cartel y de ahí saldrá, probablemente, el gran favorito para ganar el torneo.

Los vallecanos, en cualquier caso, evitarán a todos estos clubes hasta una hipotética final. Final que se disputará el próximo miércoles 27 de mayo en Leipzig, Alemania, y a la que muchos rayistas ya suenan con llegar para agrandar un paso histórico por la competición europea.