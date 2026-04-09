Saray Calzada 09 ABR 2026 - 14:34h.

El AEK Atenas ha promocionado el partido contra el Rayo como una corrida de toros

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El Rayo Vallecano recibe al AEK Atenas en la ida de los cuartos de la Conference League. El encuentro se va a disputar en Vallecas y los griegos han promocionado este partido en las horas previas con un vídeo sorprendente en las redes sociales. Pincha arriba para verlo.

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Por su parte, la afición del Rayo también está haciendo su trabajo para motivar a los suyos. Afronta con ilusión estos cuartos y han movido un lema por redes sociales: 'Navegando en un sueño va tu barrio'. Así están animando las horas previas al partido de ida de la eliminatoria de esta noche en el Estadio de Vallecas.

La Plataforma ADRV, que engloba a una parte muy numerosa de las peñas del Rayo, ha emplazado a todos los aficionados a estar dentro del estadio 45 minutos antes del inicio de un partido que supone "una cita con la historia".

El Rayo cree en la Conference

Para recibir a los jugadores que saltarán al césped para disputar el partido la afición desplegará un enorme tifo por las gradas del estadio. Unos de esos grupos de aficionados, los Bukaneros, que ocupan el fondo del estadio, han ido desplegando una pancarta con el lema 'Navegando en un sueño va tu barrio' por diferentes emplazamientos del barrio de Vallecas.

El partido de ida de cuartos de final de la Conference League se disputará a partir de las 18:45 horas de este jueves en el Estadio de Vallecas.

Tanto la afición como el equipo creen que puedan seguir avanzando en la competición. Iñigo Pérez habló en la previa sobre esto. "Creo que será uno de los partidos más importantes de la historia del Rayo. Ojalá podamos decir ganamos la Conference", dijo al respecto. "La responsabilidad e ilusión en este caso se magnifican. Aunque no deba hacerlo uno se imagina pasando eliminatorias"