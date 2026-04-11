Joaquín Anduro 11 ABR 2026 - 13:34h.

Manuel Pellegrini repasa varios nombres propios del Betis

Pellegrini perdona a Bakambú y le recibe entre risas y con un pasillo de collejas

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El Real Betis, entre medias de la eliminatoria de cuartos de final de la Europa League ante el Sporting de Braga, visita este domingo a Osasuna en la Jornada Retro de LALIGA EA Sports con la misión de mantener la quinta plaza liguera que podría dar acceso a Champions. Para el encuentro, Manuel Pellegrini recupera a Gio Lo Celso aunque, en rueda de prensa, el chileno ha pedido paciencia con el regreso de Isco Alarcón y ha valorado la alternancia de los últimos encuentros entre Antony y Abde.

Manuel Pellegrini, en la previa del Osasuna-Betis

Convocatoria y bajas para el Osasuna-Betis: "Vamos 24 en la lista para Pamplona. Uno se tiene que quedar sin vestirse de estos 24. Está Gio Lo Celso, ya está entrenando con nosotros en forma prácticamente normal, así que es una incorporación muy importante, y los otros tres son los lesionados que usted dice (Isco, Junior y Ángel Ortiz)".

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Lesión de Junior Firpo: "Bueno, toda esa parte yo creo que la tiene que contestar más el cuerpo médico. Sé que tiene una lesión muscular que no le permite todavía entrenar con el plantel, pero la duración o la gravedad de la lesión no la podría graficar".

Fecha de regreso de Isco: "Bueno, eso es difícil porque, a medida que se le va aumentando la carga hay que ver si la sigue resistiendo. Es un dolor en el cartílago que va evolucionando de distintas maneras, no es una lesión muscular. Así que, por ahora, creo que Isco ha ido soportando bien. Vamos a ver la próxima semana, a medida que se va aumentando la carga, cómo va reaccionando".

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Rotaciones de Antony: "Vamos a ir viendo partido tras partido cómo juega el equipo, cómo son los rendimientos individuales, cómo son las reacciones a las cargas físicas que tienen los partidos. Vamos, partido tras partido, viendo cuál es el mejor once inicial".

Peligros de Osasuna: "Yo creo que Osasuna es un equipo que tiene un juego muy claro. Tratan de ser lo más directos posible, con las bandas muy usadas entre el lateral y el banda, con mucho centro al área: tienen un gran goleador, como es Budimir. Tienen mediocampistas que intentan hacer un buen juego en campo contrario para producir los espacios, justamente para terminar las jugadas con centro. Y es, como todos los rivales de LALIGA, en su casa además, es doblemente difícil. Tenemos que hacer un muy buen partido para puntuar".

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Conversación con Bakambu: "Sí, Bakambu ya está incorporado plenamente. Yo ya lo dije la semana pasada, cuando me preguntaron el tema, que no es un tema fácil. Hay un país detrás que te exige quedarte dentro de una celebración. Tampoco puedes tú despreciar a tu país. También tienes un compromiso con el club, que tienes que cumplirlo. Ya se llevó de esa manera, veremos cómo se soluciona el tema, pero creo que lo importante es que Cédric se integre lo antes posible, física y mentalmente, al equipo".

Pelea por la quinta posición en LALIGA EA Sports con menor ventaja: "Esa ventaja es bien relativa. Terminamos la primera vuelta a siete puntos del Espanyol y con el mismo puntaje del Celta. Después, son los espacios que se han claramente definido. Excepto cuando pudimos pasar en la Europa League sin los 1/16 de final y dedicarnos al campeonato, tuvimos una importante cantidad de puntos que nos permiten hoy día estar en el quinto lugar y tuvimos victorias. Después, vino la segunda parte, donde tuvimos que nuevamente entrar a Europa para octavos y los cuartos y vino un bajón, sobre todo en casa, creo que hemos tenido cuatro empates y podríamos haber sacado mejores puntos. Nos permite mantener el quinto lugar pero solamente a un punto del Celta. Terminó la primera vuelta que estábamos iguales y ahora tenemos un punto arriba. Todos los equipos pasan baches y sobre todo, y Celta igual que nosotros, los que juegan en Europa. Pero, sin lugar a dudas, es una cantidad de partidos importante. Esto es más que haber despreciado una ventaja que, vuelvo a reiterar, fue muy relativa y muy corta. Creo que es importante retomar el nivel de juego, retomar los resultados y tratar de sumar puntos de aquí hasta el final del campeonato para seguir vigentes en ambas competiciones. Sabemos que tenemos la vuelta de la Europa League también, pero también está lo que he dicho en otras ocasiones: la Europa League, si se pierde la final, se llega a una final pero no sirve para Europa. Tenemos que buscar, a través también de LALIGA, mantenernos vigentes hasta la última fecha. Ojalá mejoremos nuestro nivel futbolístico y volvamos a sacar buenos resultados".

Alternancia entre Antony y Abde: "Bueno, en cada uno de los partidos, como dije, ha sido justamente el mérito del plantel el poder seguir vigente en ambas competiciones y poder hacer la rotación de acuerdo a una serie de factores que no siempre se saben externamente: a la recuperación de los partidos, a los minutos, a los rendimientos, a las dolencias, a la parte táctica... Son muchas variantes que intentamos ocupar el plantel lo mejor posible para buscar ni despotenciar mucho al equipo, porque además es un plantel parejo, ni dejar una competencia de lado".