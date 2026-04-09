Alemania consigue pleno de triunfos y presiona a España por la plaza extra de Champions League

Dura derrota del Celta y gran triunfo del Rayo

Resultados de ida de cuartos de Europa League y posibles cruces de semifinales

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La lucha por las plazas extras de la Champions League sigue muy viva. La UEFA reparte dos boletos adicionales cada temporada en virtud de los resultados de los equipos de cada país. LaLiga ya lo consiguió el pasado curso, permitiendo al quinto clasificado disputar la máxima competición europea y beneficiando también a sus perseguidores para jugar el resto de torneos continentales.

Inglaterra ya tiene matemáticamente cerrada su plaza adicional para el próximo curso. El segundo billete se mantiene al rojo vivo, con España ligeramente por delante de Alemania. El campeonato español tiene muchísimas opciones de tener, de nuevo, un quinto puesto, pero los alemanes aún no han dicho su última palabra.

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Pleno de Alemania y dos partidos claves por la Champions League

Durante esta semana de competiciones europea, España, que tiene seis equipos vivos en las tres competiciones, ha conseguido sumar gracias a los triunfos del Atlético de Madrid y del Rayo Vallecano, así como el empate del Betis, afianzándose en segunda posición con 20.906 puntos. Por contra, el Real Madrid, el Barça y el Celta cayeron derrotados.

En Alemania, por su parte, han obtenido pleno de triunfos esta semana: el Bayern, el Friburgo y el Mainz 05. Esto le permite alcanzar los 20.285 puntos, con una diferencia reducida respecto al campeonato español. Lejos de la carrera quedan ya Portugal (19.300 puntos) e Italia (18.714 puntos).

La distancia entre España y Alemania es de 621 puntos. En clave española, la buena noticia es que el Atlético o el Barça garantizarán como mínimo un español en semifinales. El Rayo también tiene pie y medio en la siguiente ronda y el Betis deberá ganar en casa para seguir avanzando. La mala noticia es que el Real Madrid y sobre todo el Celta lo tienen muy complicado.

Para la próxima semana, hay dos partidos que se antojan claves: Bayern-Real Madrid y Celta-Friburgo. Un doble enfrentamiento entre españoles y alemanes que puede ser crucial para sentenciar la plaza de LaLiga o reducir las distancias en favor de la Bundesliga. Salvo debacle, los germanos podrían meter tres equipos en semifinales de las tres competiciones, lo que les permitiría seguir sumando puntos hasta final de curso.