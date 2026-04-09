Augusto Batalla enciende las alarmas en el Rayo Vallecano con una lesión que pinta "muy mal"

El meta se marchó cojeando de Vallecas tras un fuerte golpe ante el AEK

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Augusto Batalla enciende las alarmas. El portero del Rayo Vallecano ha sufrido un fuerte golpe en la pierna derecha durante el partido ante el AEK de Atenas, correspondiente a la ida de cuartos de final de la Conference League y que se saldó con un contundente 3-0 para los madrileños, que han dado un paso de gigante para estar en semifinales. Tras el encuentro, el propio portero admitió que está "muy mal" en su salida del estadio.

"Muy mal, vamos a ver mañana qué sale en la resonancia", respondió Batalla a su paso por la zona mixta de Vallecas, que está justo en la salida del recinto.

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El caso es que Batalla completó los más de 90 minutos de encuentro... y la acción se produjo mediada la primera mitad. Luiz Felipe y Chavarría se hicieron un lío y Koita recuperó el balón para lanzarse en solitario hacia la meta local. El último control se le marchó largo y el meta rayista salió a blocar el esférico, chocándose con bastante fuerza contra el jugador del AEK.

La lesión de Augusto Batalla en el Rayo Vallecano

A priori, el fuerte golpe se produjo en el muslo derecho, pero habrá que esperar pruebas para ver si tiene afectada también la rodilla. El argentino recibió asistencia médica durante varios momentos durante el encuentro, incluso acercándose a la banda mientras Isi Palazón anotaba el tercer gol desde el punto de penalti. Pese a las molestias, aguantó sobre el terreno de juego. Y tras el duelo, se marchó visiblemente cojeando de Vallecas.

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A la espera de novedades, Augusto tiene el cartel de duda para el partido liguero del próximo domingo ante el Mallorca en Son Moix y para la vuelta en Atenas dentro de una semana. En caso de no llegar a tiempo, Dani Cárdenas sería titular frente a los bermellones y también en tierras griegas.