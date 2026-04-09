Diego Páez de Roque 09 ABR 2026 - 20:48h.

Los de Iñigo Pérez fueron muy superiores al equipo griego (3-0)

Los posibles rivales del Rayo Vallecano en semifinales de Conference League si elimina al AEK Atenas

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El Rayo Vallecano ha conseguido poner pie y medio en las semifinales de la Conference League después de derrotar por 3-0 al AEK Atenas. Iñigo Pérez ya avisó de que era uno de los partidos más importantes en la historia del club, y los jugadores han respondido estando a la altura.

El partido comenzó realmente bien para los locales. Álvaro García recibió un balón en largo que salvó antes de que llegase a la línea de fondo. El '18', con su zurda de oro, puso un centro preciso de primeras que encontró a Ilias Akhomach dentro del área y, con un disparo sutil, hizo el primero en el minuto 2.

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El encuentro se calmó un poco en cuanto a las oportunidades, pero el Rayo Vallecano aprovechó una jugada a balón parado que Lejeune terminó transformando en una obra de arte. La defensa despejó el balón que recogió Ilias Akhomach, que disparó a portería. El central francés desvió el tiro con un taconazo que terminó entrando en la portería del AEK Atenas.

Sin embargo, el colegiado terminó por anular el tanto por la posición adelantada de Unai López. El árbitro de campo fue avisado por el VAR y, tras revisar la jugada en el monitor, interpretó que el centrocampista interviene en la jugada estando en fuera de juego.

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Aun así, Unai López se resarció de esa posición adelantada justo antes del descanso. Ilias Akhomach, muy protagonista en la primera mitad, encaró en el área y disparó a puerta. El '17' rayista, que llegaba de segunda línea, se adelantó a todos para recoger el rechace y poner el 2-0 en el marcador.

El Rayo cierra la goleada de penalti

Ya en la segunda mitad, el AEK Atenas salió con una marcha más, con algunos acertamientos a la portería de Augusto Batalla. Sin embargo, con el paso de los minutos y los cambios, el Rayo se fue encontrando.

Otro de los momentos decisivos de la eliminatoria llegó en el minuto 70. Una jugada por el costado derecho del Rayo Vallecano terminó con un golpeo del Pacha Espino. El lanzamiento tomó dirección portería, pero en su camino se encontró con las manos de Filipe Relvas, que se previamente se había tropezado e iba casi gateando por el césped de Vallecas. Después de revisar la jugada en el VAR, el colegiado señaló el punto de penalti.

La responsabilidad la asumió Isi Palazón. El '7' rayista engañó a Strakosha lanzando un disparo no muy potente, pero sí bien colocado mientras que el guardameta del AEK Atenas se vencía hacia el otro lado.

El AEK Atenas pierde

El Rayo se tomó los últimos minutos con calma, defendiendo ordenado y sin perder las marcas para no desperdiciar el botín conseguido durante todo el encuentro.

Además, cerraron el partido de la mejor manera posible. Augusto Batalla despejó un centro lateral y se llevó un golpe del atacante rival, quedando tendido en el suelo. Luka Jovic, el máximo goleador del AEK Atenas, entendió que estaba perdiendo de tiempo, por lo que se acercó a recriminárselo en forma de aplausos. El colegiado vio este gesto y le mostró la tarjeta amarilla. El serbio estaba apercibido, por lo que se perderá el duelo de vuelta de cuartos de Conference League.