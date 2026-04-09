Diego Páez de Roque 09 ABR 2026 - 18:09h.

Varios jugadores del Rayo se perderían la vuelta si ven la tarjeta amarilla

El surrealista vídeo del AEK Atenas para promocionar el partido contra el Rayo Vallecano

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Iñigo Pérez dejó claro en la rueda de prensa previa al encuentro frente al AEK Atenas que el Rayo Vallecano está ante el partido más importante de su historia.

"Somos consciente de ello. Vivo obsesionado con generar recuerdos. La Conference es el lugar. Ojalá digamos que la ganamos, viajamos... El partido de mañana es complejo", dijo el técnico navarro.

Además, también habló acerca de sus futbolistas. "Cuando eres jugador tienes responsabilidad e ilusión. Las dos se magnifican por el escenario de mañana, por todo lo que venimos recorriendo y porque es inevitable imaginarte pasar eliminatorias". Pero varios de ellos deberán tener cuidado si no quieren perderse la vuelta de cuartos de final.

Los apercibidos del Rayo Vallecano en la ida contra el AEK Atenas

Y es que el Rayo Vallecano cuenta con hasta 6 apercibidos para la vuelta en Atenas. Jugadores que, en caso de ver la tarjeta amarilla esta tarde en Vallecas, no podrán estar en el césped de la capital griega.

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En este aspecto, cuenta con futbolistas en todas las líneas. Aunque no es habitual que un portero vea la tarjeta amarilla, Augusto Batalla acumula dos en lo que llevamos de torneo, por lo que se perdería la vuelta si hoy ve una amarilla.

No salimos de los habituales titulares para mencionar a Pep Chavarría, un fijo en el lateral izquierdo que también está apercibido. En el centro del campo, tanto Isi Palazón, Óscar Trejo y Óscar Valentín suman dos amarillas en la competición. En cuanto a la delantera, Sergio Camello es el único atacante que se perdería la vuelta en caso de ver una tarjeta amarilla.

Pero el Rayo Vallecano no será el único equipo esta tarde que tendrá que estar pendiente de las amonestaciones en el Estadio de Vallecas. El AEK Atenas, tras su recorrido en la presente edición de la Conference League, también tendrá que tener un ojo puesto en las tarjetas amarillas.

El equipo griego también suma hasta 6 jugadores con 2 amarillas a lo largo del torneo, por lo que si ven la cartulina en este encuentro, se perderán el de vuelta. Entre ellos, hay dos defensas, el veterano Vida y Rota, uno de los habituales titulares.

En el centro del campo, peligran tanto Marin, Mantalos y Pineda, quienes han disputado los 8 partidos en esta Conference League. Sin embargo, quien más preocupa es Luka Jovic, el máximo goleador del equipo también con 2 amarillas en el torneo.