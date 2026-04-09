Diego Páez de Roque 09 ABR 2026 - 17:33h.

El Rayo quiere encaminar la eliminatoria en Vallecas

Iñigo Pérez y el partido más importante de la historia del Rayo Vallecano: "Vivo obsesionado"

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El Rayo Vallecano está ante uno de los partidos más importantes de su historia. Los de Iñigo Pérez reciben esta tarde al AEK Atenas en la ida de los cuartos de final de la Conference League.

Después de dejar por el camino al Samsunspor turco habiendo accedido entre los 8 primeros de la fase de liga, ahora tendrá que verse las caras con el equipo de la capital de Grecia, quien llega a los cuartos de final de la competición europea tras derrotar al Celje esloveno en octavos.

Alineación confirmada del Rayo Vallecano

Para el duelo internacional, Iñigo Pérez ha optado por un once de garantías con muchos habituales titulares que llegan con la moral por las nubes tras la última victoria contra el Elche en LALIGA, además de descansado, pues el encuentro tuvo lugar el pasado viernes.

Augusto Batalla ocupará la portería, con una de las defensas más fiables del campeonato formada por Lejeune y Luiz Felipe en la zaga central, quienes fueron los mejores del Rayo en el último encuentro. Los laterales, como viene siendo habitual en los partidos grandes, estarán ocupados por Ratiu y Pep Chavarría.

Pathé Ciss ha vuelto al centro del campo, después de su sanción en LALIGA. A su lado estará Unai López, con Isi Palazón ejerciendo de mediapunta. Álvaro García e Ilias Akhomach ocuparán las bandas, mientras que Jorge de Frutos se colocará como el delantero referencia.

De esta forma, el Rayo Vallecano saldrá con Batalla, Ratiu, Lejeune, Luiz Felipe, Pep Chavarría; Pathé Ciss, Unai López, Isi; Álvaro García, Ilias Akhomach, Jorge de Frutos.

Alineación confirmada del AEK Atenas

El conjunto de Atenas llega como el líder de la Superliga de Grecia y con el plan de llevarse un buen resultado para la vuelta del próximo jueves. En cuanto a la alineación de Marko Nikolic, plantará 4-4-2 con algunas viejas caras conocidas de LALIGA EA SPORTS.

Strakosha será el portero titular del AEK Atenas, con una defensa formada por Lazaros Rota y Stavro Pilios en los laterales y Filipe Relvas y Harold Moukoudi en la zaga central.

El doble pivote en el centro del campo estará compuesto por Mantalos y Pineda. Será Koita quien complete el centro del campo jugando como mediapunta. Pereyra , por la izquierda, y Koita, por la derecha , ocuparán las bandas, mientras que el ex del Real Madrid, Luka Jovic, y Varga serán los '9' referencia.

Así, el AEK Atenas jugará en Vallecas con Strakosha, Lazaros Rota, Harold Moukoudi, Filipe Revals, Stavro Pilios; Pineda, Mantalos, Koita, Pereyra; Varga y Luka Jovic.