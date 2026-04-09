Eder Sarabia expone un factor que no controla y puede ser determinante por el descenso: "Tres seguidos"

Ángel Cotán 09 ABR 2026 - 14:31h.

El técnico ilicitano compareció este jueves en sala de prensa

El vestuario del Elche señala al equipo tapado por la salvación: "Parecía que estaba ahí..."

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ElcheSon muchos los que miran a Eder Sarabia en esta recta final de LALIGA EA Sports. El técnico del Elche CF afronta el reto de salvar una temporada que parecía de ensueño, pero que se ha complicado en demasía tras una segunda vuelta muy pobre. El bilbaíno no negocia su estilo y sigue asumiendo riesgos con balón en la propuesta ilicitana. No obstante, hay un factor que no depende de él que puede acabar siendo determinante en la lucha por eludir el descenso.

El entrenador del Elche aseguró este jueves en rueda de prensa que ante el Valencia, su próximo rival, el equipo pretende ser "valiente, agresivo y con energía" para lograr una victoria que alivie su situación clasificatoria. "Queremos ser un equipo que meta a la afición en el partido, que conecte con ella y que transmita hambre de ganar los duelos", indicó el preparador, cuyo equipo cayó por segunda vez esta temporada a zona de descenso.

"Es un partido trascendental porque es el inmediato, por la importancia de lo que hay en juego y porque es un rival que puede estar en la pomada con nosotros", dijo el vasco, que confió en que el Elche afronte el partido con la "responsabilidad y el rigor" que demostró ante el Mallorca, cuando fue capaz de revertir una situación complicada "con juego y orgullo".

El factor por el descenso que Eder Sarabia no puede controlar

A vueltas con el calendario. El técnico del Elche, en lo que aseguró que no era una queja, expuso las irregularidades que ofrece el diseño asimétrico. En un tramo decisivo, el RCD Mallorca disfrutará de tres choques seguidos como local, factor que llama la atención al técnico: "No me parece mal, pero hay que ser cuidadoso en algunas situaciones. El Mallorca juega tres partidos seguidos en casa. Es verdad que todos jugamos contra todos y el mismo número de partidos. Si lo hubiéramos hecho nosotros mejor ahora no nos importaría".

Sarabia deseó conectar al equipo con la buena dinámica que ha vivido como local en los dos últimos años y asumió las críticas "porque no me considero en posesión de la verdad". "Prefiero que me critiquen a mí que a los jugadores para que ellos estén con calma", señaló el entrenador, que consideró que al calendario asimétrico de la competición se le puede "dar una vuelta".