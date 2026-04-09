Álvaro Benito apunta a los jugadores del Madrid por el diferente éxito en España y Europa: "Casi inexplicable"

Ángel Cotán 09 ABR 2026 - 11:23h.

El equipo blanco, muy vivo en la eliminatoria ante el Bayern

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MadridEl Real Madrid prepara la visita del Girona con la mente puesta en Múnich. Los de Álvaro Arbeloa disfrutarán de cinco días para preparar la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League. Tras el tropiezo en Son Moix, los blancos están a siete puntos del FC Barcelona, por lo que todo hace pensar que los esfuerzos se concentrarán en el viejo continente. Una situación que no es nueva a ojos de Álvaro Benito.

El cantante, exfutbolista merengue y ahora analista, compareció el pasado miércoles ante los micrófonos de El Larguero de la Cadena SER. Allí, Álvaro Benito fue cuestionado por el diferente éxito que viene cosechando el Madrid en Champions y LALIGA.

El rey de la máxima competición a nivel de clubes se deja muchos títulos ligueros por el camino. El analista apunta al compromiso de los propios jugadores del Real Madrid, una variable clave en el llamado torneo de la regularidad.

Álvaro Benito y el diferente éxito del Madrid en España y Europa

El exfutbolista blanco inició su exposición con un par de preguntas a las que posteriormente ofrecería respuesta: "Esta es la asignatura pendiente del Madrid desde hace un montón de años. ¿Por qué hay jugadores como Modric que se han ido del Real Madrid sorprendentemente con más Champions que ligas? ¿Esto cómo te lo comes?".

Álvaro Benito sostiene que con el talento no basta en LALIGA EA Sports: "Pues la explicación que tiene es que al Real Madrid le cuesta ser regular, le cuesta ser un equipo. Porque para ganar los campeonatos largos tú necesitas ser un equipo, trabajar como un equipo y tener unos patrones claros de comportamiento, donde hasta en los días que estás mal, en cuanto al talento, ganas porque tus comportamiento colectivos son muy buenos. Y porque obviamente tienes más talento que el 90% de los rivales con los que enfrentas en LALIGA".

El analista remató su reflexión lanzando la vista atrás: "Si cumples con tus obligaciones como equipo vas a ganar hasta los partidos que juegues mal. Y el Real Madrid, en los últimos doce o quince años, no sé hasta dónde puedo tirar para atrás, pues le ha costado ser regular y ser un equipo. ¿Qué ha pasado? Ha tenido tan buenos jugadores que cuando se han mentalizado para campeonatos cortos, para momentos puntuales, pues ha sido un equipo con un grandísimo rendimiento. Un rendimiento excepcional que no ha tenido ningún otro equipo en Europa. Es algo casi inexplicable. Lo hemos intentado explicar, pero es inexplicable".