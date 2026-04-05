Jorge Morán 05 ABR 2026 - 12:10h.

El club catalán tiene cada vez más cerca el título de LALIGA

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LALIGA EA SPORTS se acerca para el FC Barcelona. Su victoria ante el Atlético de Madrid, sumado a la derrota del Real Madrid en Mallorca, pone al equipo culé muy cerca del título. Y lo mejor es que si las cuentas salen como se esperan, los blaugranas podrían cantar el alirón con el Clásico.

En esto momentos, el FC Barcelona está en lo más alto de la tabla con con 76 puntos, siete más que un Real Madrid que se encuentra con 69. Una diferencia que, quedando ocho jornadas de LALIGA EA SPORTS, podría ser definitiva para el título culé.

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¿Qué tiene que hacer el Barça para ganar LALIGA?

El club culé se verá las caras con Espanyol y Celta de Vigo en el Camp Nou, y con Getafe y Osasuna fuera de casa. Cuatro partidos en los que los de Hansi Flick tendrán la opción de plantarse en el Clásico con opciones de levantar el título delante del Real Madrid. Además, en caso de no poder hacerlo ante su máximo rival, tendrán la opción de jugársela con Alavés, Betis y Valencia.

Los culés deberán ganarlo todo y esperar que el club blanco haga lo propio ante Girona y Alavés en el Bernabéu, y Betis y Espanyol fuera de casa. Además de estos cuatro partidos, los de Arbeloa también se verán las caras con Real Oviedo, Sevilla y Athletic.

Pero la fecha en la que ambos estarán más pendientes es el próximo 10 de mayo a las 21.00H. En el cuadro blanco no quieren ver al Barcelona celebrando el título delante de ellos, por lo que el partido, lejos de servir para luchar por el título de LALIGA, será una guerra de orgullos entre dos equipos que además tendrán la mente puesta en la Champions League.