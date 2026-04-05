Jorge Morán 05 ABR 2026 - 10:08h.

Protestó en redes sociales tras lo ocurrido en el Metropolitano

Musso protesta por la diferencia en la roja a Nico y la retirada a Gerard Martín: "Podría haber hecho el partido más real"

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La victoria del Barcelona ante el Atlético de Madrid quedará marcada por una imagen polémica que indigna a los aficionados rojiblancos. Además de la expulsión de Nico González, la roja perdonada a Gerard Martín no ha sentado nada bien entre la hinchada atlética, pero tampoco en el club, en dónde han protestado a su manera con una comparación inesperada en redes sociales.

Uno de los primeros en alzar la voz sobre lo ocurrido fue el propio Simeone, que recordó una acción en el Real Betis vs Rayo Vallecano para protestar sobre lo ocurrido. "Prefiero no escucharlos. Prefiero no escuchar, sinceramente. No hablemos de la acción porque ya pasó. Perdimos 2-1, no cuenta ya nada lo que digamos. El otro día en el partido del Betis-Rayo quisieron explicar que esta jugada era expulsión... no perdamos tiempo. Hablemos de algo que sume porque vamos a contar cada uno lo que piensa o vio y en realidad no cambia ya nada porque perdimos. Es que, cuando la jugada es tan clara, no hace falta ni hablar", dijo el técnico.

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La imagen de la polémica del Real Betis vs Rayo Vallecano

La acción de Gerard Martín, llegando tarde con los tacos por delante y pisando en el tobillo de Thiago Almada, sigue indignando al Atlético. La dureza de lo ocurrido se junta con la indignación comparándolo con una acción ocurrida en el Real Betis vs Rayo Vallecano.

De manera inesperada, el cuadro rojiblanco utilizó la imagen en la que Vicente Gómez realizó la misma entrada ante Andrei Ratiu y que el propio CTA catalogó como 'acción brusca', catalogándolo como tarjeta roja. "El defensor bético, después de jugar el balón, impacta de una manera brusca y con un riesgo evidente de lesión sobre el rival. El CTA cataloga esta acción como juego brusco grave, recordando que no resulta determinante quien contacta antes con el balón al ser dividido. El CTA considera que se debió sancionar con tarjeta roja al infractor", decía la explicación.

Ante esta situación y con las pruebas en la mano de una acción idéntica, el Atlético no se calló en redes sociales. Los rojiblancos mostraron su evidente mosqueo por lo ocurrido y su indignación por una jugada que pudo cambiar el partido.