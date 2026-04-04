Uno por uno y notas del Atlético ante el Barcelona, cuatro suspensos y un gran señalado

Fran Fuentes 04 ABR 2026 - 23:04h.

Nico González y Thiago Almada, los peores sobre el césped del Metropolitano

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El Atlético de Madrid perdió frente al FC Barcelona en un partido clave en LALIGA EA SPORTS antes de la eliminatoria de Champions League. Ponemos notas a los jugadores del Cholo Simeone por su partido en el Metropolitano, con un gran señalado por encima del resto.

Juan Musso (7): Muy seguro en la defensa del área y súper atento. Paró un mano a mano con Fermín en los primeros diez minutos. Un mal rechace que le cayó a Lewandowski acabó por emborronar un poco su gran partido.

Nahuel Molina (6): Muy enfocado en la defensa, con vigilancias a Rashford y las internadas de Cancelo. Salvó una ocasión que dejaba a Fermín mano a mano con Musso. En la primera parte sí tuvo un par de oportunidades en ataque, pero le faltó un poco de acierto en el gesto final.

Robin Le Normand (6): Contundente en la defensa del área, dejó un corte impecable en una acción en la que Rashford se marchaba hacia portería. Tuvo algún problema con las referencias, dado que por su zona aparecían Fermín, Olmo, Rashford y, posteriormente, Ferran Torres. Eso sí, ni olió a Lewandowski en su gol en el minuto 88.

Clément Lenglet (6): Teniendo que cubrir constantemente la espalda de Nico González. Estuvo bastante bien. En salida de balón fue solvente, también en cambios de orientación. Asistió a Giuliano en su gol.

Nico González (0): Simeone le ubicó como lateral izquierdo e hizo un auténtico desastre de partido. Lamine Yamal le comió la tostada constantemente, hizo una mano delirante cuando se le iba el extremo al espacio y, para colmo, acabó expulsado.

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Giuliano Simeone (7): Partido de muy poca presencia ofensiva, más allá del gol. Es verdad que se fajó en tareas defensivas, pero en ataque no se le vio casi nada.

Koke Resurrección (5): Apareció por todo el ancho y largo del terreno de juego, aunque en acciones de poco riesgo. Amonestado por protestar, Simeone le sustituyó al descanso para tapar el lateral izquierdo.

Obed Vargas (5): Partido de muchas ayudas defensivas tanto en el perfil de Nico González como en el derecho, pero tuvo poco peso y menos protagonismo con balón.

Thiago Almada (3): Intrascendente. El Atlético no sacó prácticamente nada de cada balón que tocó. Ni generar ventajas, ni desbordes, ni centros precisos... en defensa estuvo generoso, pero Joao Cancelo le rompió dos veces en la misma jugada en la acción del segundo gol.

Álex Baena (6): Apenas dejó un par de destellos, con un tiro a portería y algún pase con mucha intención.

Antoine Griezmann (7): Arrancó el partido como un tiro, teniendo dos ocasiones de gol clarísimas que no acertó a definir. Cuando Simeone le quitó en la segunda mitad, se apagaron todas las ideas del conjunto rojiblanco, aunque es cierto que estaban en inferioridad numérica.

Matteo Ruggeri (4): Si bien mejoró a Nico (no era difícil), Lamine, Ferran, Koundé... entraron por su zona constantemente, también propiciado por la superioridad numérica del conjunto barcelonista.

Alexander Sorloth (4): Ni la olió, aunque con inferioridad numérica era muy difícil.

José María Giménez (7): Sacó varias ocasiones del Barcelona desde su entrada en la segunda mitad.

Javi Morcillo (5): Intentó no arrugarse en su entrada al campo en un contexto de máxima exigencia. Ayudó en tareas defensivas y tuvo una pequeña riña con Lewandowski.

Taufik Seidu (3): Su participación se reduce a un par de faltas duras en el centro del campo.