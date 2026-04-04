Andrea Esteban 04 ABR 2026 - 18:22h.

Victoria del Mallorca en Son Moix

Álvaro Arbeloa, con cinco bajas en el Real Madrid y el regreso del "mejor central del mundo"

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El Mallorca firmó una victoria ante un Real Madrid que dominó por momentos, pero que volvió a estrellarse contra su falta de acierto y, sobre todo, ante un inspirado Leo Román. Cuando todo parecía encaminado a un empate tras la reacción blanca, Muriqi volvió a emocioanr y emocionarse para dar a su afición el gol de la victoria.

Leo Román, un muro desesperante para el Madrid

El gran protagonista del partido fue, sin discusión, Leo Román. El guardameta del Mallorca sostuvo a su equipo con varias intervenciones de mucho mérito que evitaron el tanto blanco.

Primero le ganó un mano a mano a Kylian Mbappé, que había definido con calidad tras romper a su marcador. Poco después, volvió a aparecer con una estirada abajo para frenar un disparo de Arda Güler. Y antes del descanso, repitió ante Mbappé, confirmando una actuación decisiva.

El Madrid generó ocasiones suficientes como para marcar, pero se topó una y otra vez con un portero que convirtió cada parada en un golpe anímico.

Muriqi desata la locura

Cuando mejor estaba el Real Madrid, el Mallorca golpeó. Una incorporación de Pablo Maffeo por banda derecha terminó en un centro preciso que encontró a Manu Morlanes dentro del área. El centrocampista controló con espacio y definió con contundencia para hacer el 1-0.

Sin embargo, en el tramo final el Real Madrid encontró premio a su insistencia. Con el equipo volcado, un saque de esquina botado por Trent encontró la cabeza de Éder Militão, que firmó un testarazo imparable para hacer el 1-1 en el minuto 88.

Cuando el empate parecía definitivo, el partido dio un último giro inesperado. En el minuto 90, el Mallorca encontró petróleo en una acción dentro del área: el control no fue limpio, pero Vedat Muriqi se sacó un derechazo espectacular, imposible para Lunin.

El kosovar, visiblemente emocionado, rompió a llorar tras el gol que desató la euforia en Son Moix. Un tanto que llegó cuando el Real Madrid estaba completamente volcado al ataque y que castigó su falta de contundencia defensiva en el momento clave.