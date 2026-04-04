Jorge Morán 04 ABR 2026 - 10:22h.

El ex portero del Bayern habló de lo que les espera en Champions

El Bayern confirma la lesión de Harry Kane a días de medirse al Real Madrid

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A unos días de los cuartos de final de la Champions League, desde Alemania ya avisan de lo que le espera al Bayern de Münich en el Bernabéu. Si hace unas horas era Sami Khedira el que advertía a los futbolistas germanos, ahora ha sido otra leyenda del club bávaro el que se ha rendido a la capacidad del Real Madrid en estos tipos de partidos.

Y este no ha sido otro que Oliver Kahn, ex portero del Bayern y de la Selección Alemana. El guardameta ha logrado ganar siete veces al Real Madrid, perdiendo en cuatro ocasiones y teniendo un empate. Además, como recuerda 'Sport1', el alemán fue parte de la plantilla del equipo que logró por primera vez una victoria en el Bernabéu.

Oliver Kahn se rinde al Real Madrid

Durante la entrevista, el portero de 56 años habló de lo que se sufre en el feudo madridista. "Noventa minutos en el Bernabéu son más agotadores que en cualquier otro sitio", comenzó diciendo, en un claro aviso a los jugadores del Bayern.

"El ambiente en Madrid es mucho más intenso que en Barcelona: sientes que todo te empuja hacia abajo. La atmósfera puede ser intimidante. Y ahora, con el techo, eso se nota aún más", explicó Kahm, quién ya sufrió de lo lindo en la remontada blanca en Champions con Joselu como héroe.

Aunque el club blanco no está teniendo su mejor temporada, el alemán no se fía del equipo de un Arbeloa que ha logrado dar la vuelta a la situación. Un club que, pese a las críticas, es capaz de llevarse de nuevo el título de la Champions League.

"El Real Madrid viene de un periodo en el que ha tenido que superar críticas, inestabilidad, un cambio de entrenador... Y de repente consigue la victoria contra el Manchester City y se da cuenta y dice 'podemos darle la vuelta a la temporada'. Eso es precisamente lo que hace al Real Madrid tan peligroso", zanjó en su entrevista con el 'Süddeutsche Zeitung'.