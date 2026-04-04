Andrea Esteban 04 ABR 2026 - 16:02h.

Destaca la mayor responsabilidad fuera del campo

Oliver Kahn se rinde a la atmósfera del Bernabéu: "El ambiente en Madrid es mucho más intenso que en Barcelona"

Compartir







Dejar el fútbol profesional nunca es sencillo, pero hacerlo en lo más alto es aún más complicado. Eso es precisamente lo que logró Toni Kroos, campeón del mundo y de Europa, que ahora inicia una nueva etapa lejos de los terrenos de juego. El excentrocampista del Real Madrid sigue ligado al fútbol, pero desde una perspectiva muy diferente: la formación de jóvenes.

De controlar el juego a guiar a los niños

Kroos explicó cómo ha cambiado su rol tras colgar las botas: “Antes, como jugador, estaba bastante relajado porque sabía lo que sé hacer”.

Ahora, sin embargo, su responsabilidad es mayor: “Guiar es más, eres responsable para más… y si son niños, más”.

El alemán se centra en transmitir valores, experiencia y conocimientos a las nuevas generaciones a través de su academia.

“Disfruto mucho esta etapa”

Lejos de la presión del fútbol profesional, Kroos asegura estar plenamente satisfecho con su nueva vida: “Yo disfruto mucho esto después de jugar tantos años como profesional”.

El exjugador destaca especialmente el componente humano de su nuevo reto: “Ayudar a niños es algo muy bonito. También forma parte del fútbol”.

En estos días, Kroos ha participado en un torneo organizado por el Villarreal CF, un club al que se enfrentó en numerosas ocasiones durante su carrera.

El alemán no dudó en elogiar al conjunto castellonense: “Siempre ha sido un equipo que intentó jugar. Me encanta su estilo”.