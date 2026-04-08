Ángel Cotán 08 ABR 2026 - 13:09h.

Un peso pesado en el club ilicitano habla claro

El Big Data predice el final de LALIGA tras la última jornada: el descenso, al rojo vivo con el Sevilla

Compartir







ElcheVienen curvas. La lucha por la permanencia en LALIGA EA Sports está que arde y apunta a un tardío desenlace. El colista Real Oviedo superó al Sevilla FC y sigue vendiendo cara su piel. Es el fiel reflejo de la igualdad que existe en la zona baja y que mantiene implicados a un total de nueve equipos. No obstante, desde Elche tienen claro cuál es el gran tapado.

Este martes, un peso pesado del vestuario que lidera Eder Sarabia ha comparecido en sala de prensa. En la previa del trascendental duelo ante el Valencia CF en el Martínez Valero, Tete Morente avisa al cuadro che: "Lo afrontamos igual que el partido de Mallorca. Con ganas de revertir la situación, sabemos que con nuestra gente somos muy fuertes y solo con la ida de sumar los tres puntos contra el Valencia. Espero un partido duro, contra un rival que hace las cosas bien, pero que si ganamos lo metemos en la pelea. Espero que se decante a nuestro lado".

El Elche tiene claro quién es el tapado por la permanencia

El futbolista ilicitano pone el foco en el partido a partido con el objetivo de aumentar los problemas en otros clubes como el Sevilla: "Partido a partido. Si te pones a pensar en qué pasará... ahora solo pensamos en el partido ante el Valencia. Si lo sacamos adelante nos metemos en la pelea y metemos a muchos equipos. Si ganamos metemos a varios equipos como está el Sevilla que si lo metemos en la pelea es mejor para nosotros".

Al ser cuestionado por posibles equipos ya desahuciados, Tete Morente no dudó y señaló al equipo tapado en la lucha por eludir el descenso: "Mientras que existan los puntos, hay posibilidades. Mira el Levante. Parecía que estaba ahí, ha ganado dos partidos y ya está cerca de nosotros. Creo que todavía, sobre todo el Levante, le veo posibilidades de poder salvarse".

En lo personal, el atacante se siente feliz bajo las órdenes de Eder Sarabia y agradece su confianza: "Contento. Desde que he llegado tengo la confianza del míster. Estoy yendo de menos a más, me faltaba un poquito de ritmo, pero ahora me encuentro muy bien".