García Pimienta explica la "fortuna" que le faltó en el despido del Sevilla: "Ahí cambian un poco"

Ángel Cotán 07 ABR 2026 - 14:57h.

El exsevillista aguarda una nueva oportunidad en los banquillos

Los tres grandes errores de García Plaza en su debut con el Sevilla

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SevillaEl Sevilla FC de Luis García Plaza arrancó de la peor forma posible en Oviedo. La derrota en territorio asturiano fue la enésima muestra de que el principal problema del club hispalense no está en el banquillo. Tras lograr la permanencia el pasado año con un margen mínimo, la entidad de Nervión está inmersa en una situación mucho más complicada. Una inestabilidad en las últimas temporadas que por un tramo del pasado curso logró apaciguar Xavier García Pimienta.

El preparador catalán acabó siendo despedido pese a ostentar un buen colchón de puntos sobre el descenso. Este martes, en La Pizarra de Quintana de Radio MARCA, el exsevillista recuerda su paso por el Sánchez-Pizjuán con mucho orgullo.

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Actualmente sigue a la espera de una nueva oportunidad en los banquillos, aunque admite que ha rechazado propuestas. La del Sevilla FC decidió aceptarla por la insistencia de Víctor Orta y Del Nido Carrasco: "Cuando tienes la sensación de que no va a ir bien es mejor decir que no. No es fácil, te viene un Primera o un equipo de Europa y decir que no a veces es complicado. Cuando me llamó el Sevilla y tuve la conversación con Víctor Orta y el presidente tuve claro que lo que me estaban proponiendo encajaba con mi manera de entender el fútbol. Entonces te das cuenta cuándo es el momento".

García Pimienta explica su despido en el Sevilla FC

El estudio previo sevillista convenció a García Pimienta: "Es lo que te digo. Cuando me reúno con el Sevilla, ellos vienen a buscar a García Pimienta que viene de Las Palmas y anteriormente del Barça B. Hay conocimiento del perfil de entrenador o cómo juegan mis equipos. Cuando me explican el proyecto, ellos quieren que lo entrene yo".

El técnico, pese a la opinión generalizada, defendió la existencia de perfiles en aquella plantilla para su propuesta futbolística: "Había perfiles. Se ficha a Saúl, que es otro perfil, pero es un jugador con experiencia internacional, Lucien Agoumé que tiene un gran potencial o Peque, con perfil asociativo. Lo claro que tiene el Sevilla que viene por mí es lo que me hace pensar que estaba capacitado. Y también es cierto que los jugadores compran la forma de entrenar cuando empezamos".

Por último, García Pimienta abordó su despido. El preparador catalán expuso un cambio de situación clasificatoria que alteró los objetivos del club. Y a partir de ahí, la fortuna en cuatro partidos concretos, según defiende el propio técnico, le acabó costando el puesto.

Esta fue la reflexión final del exsevillista: "El equipo empieza de aquella manera en ese proceso de adaptación, pero llegamos a la jornada 27 y estamos empatados a puntos con los puestos de Conference y a un punto de la Europa League. Ahí la sensación de que los objetivos cambian un poco. Luego viene un calendario complicado... pero al final creo que el trabajo está ahí y me siento orgulloso de los jugadores. Naturalmente, después el fútbol ganas o no ganas. Y esas cuatro jornadas que perdimos, el equipo estuvo tan cerca de ganar que de no hacerlo. No tuvimos esa fortuna porque solo con algunos puntos más hubiese sido otra situación. Quedaban once jornadas todavía. Se cambia la situación, objetivos y esto forma parte del fútbol. Lo de la renovación es a finales de septiembre, creo que en esos meses nos ven trabajan y dicen: 'hostia, vemos que este proyecto puede tener continuidad'".