David Torres 07 ABR 2026 - 08:20h.

Una decena de encapuchados insulta a la plantilla del Sevilla FC en la ciudad deportiva

Cañizares, siempre ácido en sus análisis

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ValenciaEl Celta de Vigo remontó el domingo un tanto de Guido Rodríguez (m.12) en una segunda parte en la que hizo pedazos al Valencia con dos goles seguidos de Ilaix Moriba y Fer López y otro de Williot Swedberg para defender su plaza europea y seguir de cerca al Betis. Guido recortó distancias en el 93 con su segundo gol de la tarde en unos seis minutos de añadido en los que el Valencia se volcó e hizo sufrir al Celta, pero sin premio y con una dosis de frustración elevada. El Valencia CF se quedaba sin premio y su afición con un palmo de narices cuando soñaba que, tras una pésima temporada, podría engancharse a Europa.

Peor le fue la cosa al Sevilla que perdió en casa del colista contra el Oviedo. La noche acabó con incidentes y una decena de encapuchados insultando a la plantilla y a la directiva.

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Al final de la jornada, los resultados dejan a los de Carlos Corberán con 35 puntos equidistantes entre el octavo puesto, que puede dar acceso a la Conference (Getafe con 41) la temporada próxima, y el decimoctavo, que será el primero que descienda a Segunda División (Elche con 29 puntos) y que es el próximo rival de los de Corberán en la jornada retro. Obviamente, la situación del Sevilla es peor. Tiene 31 puntos y está sólo dos por encima del descenso.

El mensaje de Santi Cañizares

Ante esta decepcionante situación, una más, en su análisis semanal de los encuentros, el guardameta internacional Santi Cañizares fue contundente de nuevo al dar la única razón por la que no ve al Valencia CF en Segunda y al Sevilla peleando por eludir el drama de irse a LALIGA HYPERMOTION. Fue en el programa Tiempo de Juego de la Cadena COPE.

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"¿Va a pelear por la salvación hasta la última jornada el Sevilla y el Valencia? ¿Van a pelear?", le preguntan a instancias de un oyente y el guardameta dice: "El Sevilla sí y el Valencia no, el Valencia con, Valencia no tiene problema, Valencia no tiene ese ambiente en Mestalla, yo nunca lo veo en segunda división al Valencia mientras haya 40.000 tíos en Mestalla y con la mano en el pecho"