Basilio García Sevilla, 06 ABR 2026 - 19:39h.

El Sevilla se sentará más cerca del Gol Norte

Los tres grandes errores de García Plaza en su debut con el Sevilla

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Luis García Plaza está dispuesto a hacer cambios en el Sevilla FC. Los que hagan falta para conseguir la permanencia en LALIGA EA SPORTS, y tras regresar a los entrenamientos en el estadio, el próximo que se va a hacer patente es el cambio de ubicación del banquillo local en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Tal y como ha informado Zona Mixta, el entrenador madrileño ha decidido que el equipo se siente a partir de ahora en el banquillo que está más cercano a la grada de Gol Norte y que, tradicionalmente ha sido el destinado a los equipos visitantes. De hecho, la salida de la boca de vestuario del Sevilla está situada a la derecha según se mira desde Preferencia.

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Así las cosas, Luis García Plaza ha situado siempre el banquillo en esa ubicación en todos los equipos por los que ha pasado y, de hecho, es norma habitual en el fútbol de élite español. El FC Barcelona, el Real Madrid, el Villarreal, el Espanyol, el Athletic Club, el Rayo Vallecano, el Valencia, el Elche, el Levante y el Real Oviedo lo sitúan a la izquierda.

A la derecha están el local del Atlético de Madrid, el Celta, la Real Sociedad, el Getafe, el Osasuna, el Girona, el Alavés y el Mallorca. Caso curioso es el del Real Betis, que en La Cartuja lo tiene a la derecha y en el Benito Villamarín ha estado tradicionalmente a la izquierda. En la 2025/26, con el cambio a realizar en el Sevilla, gana la ubicación ‘zurda’ con once contra nueve.

Ejemplo de Bilardo

Luis García Plaza toma así ejemplo de Víctor Espárrago, el icónico entrenador sudamericano que dirigió al Sevilla FC en dos etapas, y que en la primera de ellas, en la 91/92, decidió cambiar la ubicación del banquillo local para evitarse estar cerca del árbitro asistente, desde la zona más cercana al Gol Sur hacia el Gol Norte. Esta situación la revirtió Carlos Salvador Bilardo el año siguiente, y la ubicación se ha mantenido durante décadas.

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Al Sevilla le quedan cuatro partidos en el Sánchez-Pizjuán ante Atlético de Madrid, Real Sociedad, Espanyol y Real Madrid. En Nervión, y con el banquillo del otro lado, están muchas de las opciones de permanencia del equipo sevillista.