El Big Data predice el final de LALIGA tras la última jornada: el descenso, al rojo vivo con el Sevilla

Celia Pérez 06 ABR 2026 - 11:40h.

El cuadro rojiblanco cayó ante el Oviedo y se mete en apuros

Duro comunicado de LALIGA tras lo ocurrido en el aeropuerto tras la llegada del Sevilla

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A falta aún del Girona-Villarreal de esta noche, la jornada 30 de LALIGA EA Sports ha dejado un fin de semana trepidante lleno de partidazos y con mucho en juego. Con la derrota del Real Madrid ante el Mallorca y la victoria del Barça ante el Atlético, el cuadro culé da un golpe casi definitivo por el título, mientras que a falta de ocho jornada las alarmas saltan en la zona baja, el Sevilla se mete en la pelea por la permanencia, a tan solo dos puntos por encima del descenso tras la derrota en Oviedo. Tras todo ello, el Big Data da sus predicciones.

El Big Data predice la clasificación LALIGA

Según Driblab, consultora de Big Data especializada en scouting, el Barcelona aumenta las opciones de alzarse con el título a un 97,2% frente al 2,5% con el que cuenta el Real Madrid. En cuanto a la lucha por la Champions League, Villarreal y Atlético cuentan con un 100%, mientras que Real Betis tiene un 47,2% y el Celta de Vigo un 33,6%, por detrás les sigue la Real Sociedad con un 12,5%.

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En cuanto a Europa League, el Real Betis cuenta con un 42,7%, el Celta con un 52,2%, la Real con un 44,4% y el Getafe con un 28,5%. Y para la Conference League, el Getafe tiene un 22% de opciones, mientras que la Real Sociedad cuenta con un 18,9% y el Athletic Club con un 13,3% y Osasuna con un 13,9%.

El descenso, al rojo vivo

Por otro lado, el descenso se aprieta con la entrada en escena del Sevilla. La derrota del cuadro rojiblanco en el Tartiere deja al equipo muy tocado, solo dos puntos por encima del descenso. Todo ello ha provocado que el equipo cuente ahora con un 32,9% de posibilidades de descender, mientras que el Elche cuenta con un 47,6%, el Levante un 81,9% y el Real Oviedo un 95,3%. En la pelea también se encuentran equipos como el Deportivo Alavés con un 19,4% y el Mallorca, con un 16,9%.