Pepe Jiménez Sevilla, 06 ABR 2026 - 09:56h.

Amenazas a Del Nido Carrasco a su llegada al aeropuerto de Sevilla: "Da la cara, cagón"

Luis García Plaza no arrancó con buen pie su etapa en el Sevilla

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La andadura de Luis García Plaza en el Sevilla no ha arrancado, ni mucho menos, como se esperaba. El conjunto blanquirrojo cayó derrotado este pasado domingo ante el Oviedo (1-0) y tras la cita, en el aeropuerto, le esperaba un pequeño grupo de aficionados para recriminarles la situación. El técnico, novato en esta entidad, no pudo esconder su sorpresa.

En silencio absoluto, intentando evitar cualquier tipo de conflicto e intentando, incluso, subirse al autobús mucho más rápido de lo habitual. Luis García Plaza, recién llegado a Sevilla, no podía esconder en su rostro el malestar que le provocaba la situación que se vivía en el aeropuerto y aunque él no era el principal señalado, sí sabía que, si no consigue resultados rápido, pronto le recriminarán también a él.

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En esta ocasión, los principales señalados por los allí presentes fueron Del Nido Carrasco, presidente blanquirrojo, y los jugadores Tanguy Nianzou y Joan Jordán. El primero fue increpado por sus continúos errores, sumándose dos más este domingo -el gol y la expulsión- que bien provocaron la derrota; el segundo, que ni jugó, por su rechazo a reajustar su salario, evitando ayudar a sus compañeros en una temporada en la que, además, apenas ha tenido minutos.

Cabe recordar que tanto Tanguy Nianzou como Joan Jordán son dos de los jugadores con salarios más altos en el plantel y ninguno de los dos, sea por lesión, por ritmo o simplemente por confianza, han ayudado en demasía al Sevilla esta temporada para salir de la zona baja de la clasificación.

Luis García Plaza ya ha conocido, de primera mano, el tenso ambiente que se vive en el Sevilla y si su equipo no reacciona pronto, por desgracia, la situación podría empeorar en las próximas semanas.