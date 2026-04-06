Álvaro Borrego 06 ABR 2026 - 01:51h.

La policía tuvo que formar un cordón para evitar males mayores

Amenazas a Del Nido Carrasco a su llegada al aeropuerto de Sevilla: "Da la cara, cagón"

Compartir







Momentos de alta tensión los que se han vivido en la madrugada del domingo al lunes, horas después de la derrota en Oviedo del Sevilla FC, que deja al equipo a dos puntos del descenso. Una decena de aficionados se dieron cita en el aeropuerto para criticar con dureza a la expedición, con especial atención en José María del Nido Carrasco, insultado e incluso amenazado por los sevillistas allí presentes. De manera paralela en la ciudad deportiva también se congregaron un buen puñado de hinchas, la mayoría de ellos con el rostro cubierto para evitar represalias, quienes está vez centraron el foco en la plantilla.

Ante tales momentos el club solicitó la ayuda de varios efectivos policiales, que realizaron un cordón fuera de la puerta de acceso a la ciudad deportiva para evitar males mayores. Los allí presentes, como recoge el vídeo de nuestro compañero Tito González, dedicaron todo tipo de improperios a los jugadores, aludiendo falta de actitud y valentía para revertir una situación que está al borde del colapso. Puedes verlo en el vídeo de arriba.

A pesar de aterrizar a altas horas de la madrugada, un buen puñado de sevillistas acudieron este domingo (ya lunes) al Aeropuerto de San Pablo para transmitirle a jugadores, cuerpo técnico y directivos su pesar por la situación que atraviesa la entidad, al borde del abismo. "¿Solvente es el club? Con el dinero que nos dejamos. Fuera, irse. Hijos de puta, fuera. Verme la cara, que yo pago todos los años y no me tengo que parar. Junior muérete. Da la cara, cagón", fueron algunos de los improperios vertidos contra el presidente.

El Sevilla, cuesta abajo y sin frenos

Con el encajado este domingo en el Carlos Tartiere, el Sevilla FC sigue siendo el equipo más goleado de LALIGA. 50 goles recibidos en 30 partidos, empeorando todavía más la vulnerabilidad defensiva de plantillas como Oviedo, Elche, Mallorca, Alavés o Girona.

Con 31 puntos en 30 partidos el Sevilla FC iguala su peor registro del siglo a estas alturas de LALIGA, igualando los números de la 2023/24, aunque por aquel entonces a seis puntos del descenso y ahora solo a dos.