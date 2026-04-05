Alberto Bravo 05 ABR 2026 - 20:53h.

El canterano insiste en que que le gustaría seguir en Vigo pero que "no depende de mí"

Claudio Giráldez, ambicioso tras la remontada del Celta en Mestalla: "El objetivo es jugar Europa"

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VigoFer López fue el jugador que lideró la remontada del Celta de Vigo en Mestalla. Los de Claudio Giráldez, en una buena segunda mitad, vencieron 2-3 al Valencia CF para certificar su salvación situándose solo a un punto de la quinta plaza que ocupa el Real Betis. Un puesto que puede dar acceso a disputar la próxima temporada la Champions League. El canterano bromeó con su gol, que se le estaba resistiendo en los últimos partidos y con la bronca que el entrenador echó al equipo en el descanso.

"Tuve que ir a Chipre para que volviese el gol pero muy contento y esperemos que vengan más", dijo tras la victoria celeste. El volante, como el resto del equipo, está centrado en el duelo de Europa League ante el Friburgo: "Hasta antes de este partido estábamos pensando en ese, hay que ir partido a partido, todos son muy importantes". Del duelo ante el Friburgo apuntó que "esto es lo bonito, lo importante, lo que por lo menos a mí me encanta jugar los partidos que te juegas cosas de verdad y a ver si todo sale bien".

También destacó los ánimos del celtismo en Mestalla a pesar de estar muy lejos del césped: "Que en un estadio como este se siga escuchando es alucinante pero no me sorprende porque conozco la afición pero que un estadio como Mestalla que te ponen ahí arriba de todo y que se siga escuchando dentro del campo, la verdad es que es de diez".

Confesó que en el descanso Claudio Giráldez les echó la bronca por el partido que estaban haciendo: "Está aquí al lado, no voy a rajar mucho pero enfadado sí. Al final todo salió bien y el enfado nos vino bien" para darle la vuelta al marcador y situarse con 44 puntos a uno del Betis.

Sobre su futuro en Vigo más allá del 30 de junio insistió que se tendrá que negociar con los Wolves: "Muy contento, estoy en mi casa con mis amigos jugando. Yo siempre digo aquí estoy muy contento y ya veremos lo que pasa la siguiente temporada. No depende de mí todo pero lo que dije, estoy muy contento aquí y ya veremos qué pasa".