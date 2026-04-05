David Torres Valencia, 05 ABR 2026 - 18:16h.

Los onces titulares de Valencia y Celta en la jornada 30 de LALIGA

En cinco minutos, Giráldez cambió el choque

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El Valencia CF perdió contra el Celta de Vigo en el partido correspondiente a la Jornada 30 de LALIGA EASPORTS. Los de Corberán fueron mejores en la primera mitad, pero en la segunda el Celta de Vigo, guiado por Fer López y su técnico, Claudio Giráldez, noquearon a los locales. Guido Rodríguez adelantó al Valencia en la primera parte, pero el Celta remontó en cuatro minutos gracias a Moriba (56) y Fer López (60). Williot en el 81 sentenciaría el choque, a pesar de que Guido recortó distancias en el 93. Los vigueses se asientan en Europa (a uno de Champions) y hunden en la miseria al Valencia CF que se condena a seguir sufriendo.

El Valencia retaba este domingo al Celta de Vigo en Mestalla en un partido en el que los locales tenían la oportunidad de acercarse a los puestos europeos que ocupaba su rival si logra ganar al equipo del recién renovado Claudio Giráldez, que necesitaba encontrar su versión más fiable para cortar la racha de tres jornadas sin ganar, defender su plaza europea y seguir la estela del Betis y así fue. Cinco minutos de pájara local sentenciaron el partido.

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De inicio, Giráldez rotó, Corberán apostó por la continuidad que le dio la victoria en Sevilla. Tras unos primeros minutos de dominio visitante, la primera ocasión clara llegó en el minuto 10 cuando André Almeida, de falta directa, probó los reflejos de Radu. El meta la salvó bien, pero en el córner posterior, el balón tras varios rechaces, acabó en las botas de Guido Rodríguez que, con la derecha, batió por bajo al meta rival.

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El Celta se estiró en pos del empate, pero el Valencia CF se supo defender ordenadamente para minimizar el peligro en los constantes acercamientos vigueses. Un tiro suave de Jutglà, ex del Valencia CF, en el 39 fue lo mejor de los de Giráldez ante un Valencia que se dibujaba con una línea de cinco atrás para tratar de quitarse el agobio visitante y que sólo salía a la contra con timidez.

El Celta de Vigo remonta en cuatro minutos de la mano de Fer López

Tras el paso por vestuarios, Claudio Giráldez hizo un triple cambio para buscar la igualada y cambiar el partido y así fue. En el minuto 55, Ilaix Moriba hacía buena la Ley del ex. Williot (una de las novedades) remataba una buena jugada por la derecha de Fer López, el segundo de los tres cambios, y el rechace de Dimitrievski le quedaba franco a Moriba que, a bocajarro, no perdonaba.

Y, para cabrear más a Mestalla, a la siguiente jugada, remontaba. Nueva jugada bien trenzada del equipo vigués que circulaba el balón de nuevo hasta Fer López. Con la izquierda, el ocho gallego hacía el 1-2 y daba la razón a su técnico que acababa de apostar por él.

Si Giráldez hizo tres cambios, Corberán hizo cuatro después de que le hubieran remontado. Sacó a Thierry, Ugrinic, Lucas Beltrán y Sadiq. El Valencia CF se estiró con más corazón que calidad y provocó algunas llegadas peligrosas que la zagua viguesa despejó sin demasiados apuros.

Es más, a la contra, haría el 1-3. Se durmió la zaga valencianista y Williot recogió un balón suelto en el área para batir con clase y tranquilidad a Dimitrievski. El tanto silenció Mestalla que ya sólo se encendió para criticar a los suyos y pedir de nuevo la dimisión de Corberán. Y eso que Guido Rodríguez anotó el 3-2 en el 93, pero ya era tardísimo. La tuvo de falta en el 94, pero ya fue en vano.