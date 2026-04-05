Alberto Bravo 05 ABR 2026 - 17:22h.

El canterano vio la quinta amarilla de la temporada y no podrá jugar ante el Real Oviedo

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VigoClaudio Giráldez ya tiene la primera baja confirmada, más allá de la ausencia de Miguel Román al perderse por lesión toda la temporada, de cara al partido de Liga ante el Real Oviedo. El Celta de Vigo recibe al colista de LALIGA EA SPORTS este próximo domingo en el estadio de Balaídos tras jugar tres días antes ante el Friburgo en la Europa League. Javi Rodríguez, un pilar en el esquema del porriñés, no podrá jugar por sanción.

El canterano, en una clara falta sobre Largie Ramazani, vio la quinta amarilla de la temporada. Iosu Galech, colegiado del encuentro, estuvo ahorrándose las amonestaciones en el duelo disputado en Mestalla ante el Valencia pero la acción del de Poio eran tan clara que no dudó al mostrarle la cartulina.

Ahora será Claudio Giráldez quien deberá elegir un sustituto de garantías. El principal candidato es Álvaro Núñez, fichado este mercado de invierno procedente del Elche CF. El bilbaíno puede jugar de carrilero o lateral en ambas bandas además de incrustarse en una línea de tres centrales.

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También pueden optar a ese puesto Manu Fernández y Joseph Aidoo. El de Narón ha desaparecido de los planes de Claudio Giráldez en los últimos meses. En los últimos ocho partidos de Liga, sin contar el encuentro ante el Valencia, solo ha disputado cinco minutos contra el Girona.

Por su parte Joseph Aidoo, con un rendimiento muy irregular suele actuar en el eje de la zaga cuando es baja Carl Starfelt. El sueco debería llegar a tiempo para el partido de Europa League ante el Friburgo por lo que podría descansar ante el Oviedo obligando a Claudio Giráldez a seguir con Joseph Aidoo una jornada más en Liga.