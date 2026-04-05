Alberto Bravo 05 ABR 2026 - 11:45h.

El Celta quiere negociar con los Wolves su continuidad más allá del 30 de junio

Marián Mouriño y la continuidad de Fer López: "Se trabaja con muchísima planificación"

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VigoEl Celta de Vigo logró el regreso de Fer López en el pasado mes de enero. Tras unos meses en los Wolves, donde apenas tuvo oportunidades en el colista de la Premier League se llegó a un acuerdo de cesión del volante ofensivo hasta final de temporada. El deseo del jugador y del club vigués era haber pactado un préstamo por una temporada y media, hasta junio de 2027. Los Wolves se negaron. El anhelo del Celta y Fer López no ha variado de cara a este verano. Aún ambos son conscientes que la negociación con el conjunto de Wolverhampton no será sencilla.

"Yo quería volver a ser feliz, a disfrutar y sobre todo a jugar al fútbol, que es lo que me hace feliz", recordó Fer López en una entrevista en Radio Marca sobre su deseo de volver al Celta solo unos meses después de haber salido de Vigo traspasado por 23 millones de euros. El centrocampista solo jugó 358 minutos con los Wolves en 12 partidos a pesar del pésimo rendimiento del equipo, abocado al descenso.

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En Vigo ha disputado 633 minutos, marcando un gol al Estrella Roja, en 12 encuentros. Ha sido titular en seis de las ocho jornadas de Liga jugadas desde su llegada ocupando distintas posiciones en el terreno de juego. En la Europa League, donde Iago Aspas está siendo mucho más importante, su participación ha sido menor con una única titularidad en cinco partidos.

"Aquí estoy muy contento jugando con mis compañeros y muy contento con el cuerpo técnico", destacó Fer López en esta entrevista. Halagó a su entrenador, Claudio Giráldez, con el que tiene una relación muy especial desde hace muchos años: "Es un loco del fútbol. Él y el cuerpo técnico preparan todos los partidos al milímetro. Muchas veces entrenamos lo que cree que va a pasar y luego pasa de verdad".

Consciente de que su futuro no depende solo de su deseo de continuar en Vigo se centra en poder disfrutar de todo lo que están viviendo en Liga y Europa League: "Vivimos un poco en una burbuja y normalizamos cosas que no son normales. Cuando miras hacia atrás te das cuenta de lo difícil que es llegar hasta aquí". Por delante tienen una durísima pero ilusionante eliminatoria ante el Friburgo para pelear por la clasificación a semifinales.

Un pase que buscará junto a una leyenda como Iago Aspas, que apura los plazos para recuperarse de una tendinopatía en el tendón de Aquiles: "Cuando subes al primer equipo es casi como un dios, pero luego lo normalizas y es un compañero más y un amigo". El moañés suma tres goles y tres asistencias en esta competición en la que Claudio Giráldez le ha reservado un papel prevalente.