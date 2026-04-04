Fran Fuentes 04 ABR 2026 - 17:43h.

El técnico celeste avisa con el 4-1 de la primera vuelta: "Es un resultado engañoso"

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Claudio Giráldez ha comparecido en sala de prensa. El entrenador del Celta de Vigo ha dado el parte de bajas de cara al partido frente al Valencia CF. Del mismo modo, ha elogiado al conjunto valencianista, con buenas palabras hacia Carlos Corberán y un análisis exhaustivo de los ches. En este sentido, el técnico celeste ha avisado de las dificultades que le supondrá el encuentro a los celtistas. A continuación, sus palabras:

La radiografía del Valencia CF: "Sabemos lo difícil que es jugar en Mestalla, sabemos que Valencia está seguramente en el mejor momento de la temporada y que ha encontrado esa estabilidad en juego, en resultados que ha mostrado durante pinceladas en el resto de temporada, pero que ahora están siendo muy estables. Creo que tienen una plantilla completísima, con muchísimos recursos, muchísimos perfiles de jugadores distintos, que te hacen que tenga una buena habilidad brutal dentro del once y de los cambios y con un entrenador para mí muy bueno, con muchos recursos tácticos y va a ser un partido muy difícil.

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Claudio Giráldez no se fía del 4-1 de la primera vuelta: "Es muy engañoso"

Los precedentes del encuentro con Carlos Corberán: "Creo que es muy engañoso el partido de ida, en el que creo que sufrimos mucho en la primera media hora contra ellos, de los equipos que más nos hicieron sufrir en casa bajo mi punto de vista, pero que tuvimos el acierto en momentos importantes y creo que hicimos una muy buena segunda parte y lo ganamos, pero bueno, engañoso ese partido de ida y no nos tiene que valer para mucha más referencia que para las sensaciones que tuvimos que sufrir en algunos momentos y también pudimos dominarles. Igual que el partido del año pasado allí contra ellos, con Carlos, pues que creo que estuvimos muy bien en la primera parte y así el partido lo perdimos, o sea que va a ser un partido muy disputado contra un equipo muy completo y un buen momento de forma".

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Cómo está viendo a Unai Núñez en el Valencia: "Bien, la suerte de que ha tenido continuidad tanto en Italia como en Valencia. Me alegro mucho por él, creo que es bueno para todos que así sea. Es un jugador que tiene muy buenas características, que necesita esa continuidad y me alegro por él y ojalá pues siga teniendo esa cuota de minutos".

El Valencia, ¿en el mejor momento de la temporada?: "Se han reforzado bien en el mercado invernal. Muchos jugadores que habían entrado en verano al equipo han conocido más la forma de jugar de Carlos también. Creo que es un equipo que tiene mucha variabilidad táctica y eso lleva un tiempo, un proceso. Jugadores como Ramazani están dando momento ahora mismo de forma que a lo mejor al principio de temporada no tenían y creo que es un equipo con muchísimos recursos que a la larga pues hace que los resultados vayan llegando. Sabemos que tienen mucha capacidad para hacer daño a cualquier altura del campo, que es un equipo muy difícil de defender y han tenido la suerte también de encontrar esa estabilidad en resultados que hacen relajarse y jugar un poquito más más libres, sabiendo también la presión que hay en Valencia".