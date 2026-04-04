David Torres Valencia, 04 ABR 2026 - 14:06h.

Carlos Corberán niega haber renovado con el Valencia CF

Carlos Corberán, a por un récord personal ante el Celta de Vigo que selle heridas con la afición

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Carlos Corberán compareció este sábado de gloria en la Ciudad Deportiva de Paterna para analizar el Valencia-Celta de este domingo. El técnico, además de repasar las bajas, repitió la idea de que su equipo, más allá del partido a partido, tiene la intención de ganar todos los encuentros al final de temporada. Traducido al lenguaje de la calle es que confía en que su bloque puede pelear por subir puestos en la clasificación y no conformarse únicamente con la salvación. El técnico habló, además, de Filip Ugrinic, que finalmente entrará en la convocatoria de este domingo y de su rival, el Celta, un equipo que acaba de renovar a Claudio Giráldez y al que, si le gana, lo tendría a tiro. ¿Es un espejo en el que mirarse? Corberán contesta:

"La verdad que la temporada del centro está siendo una temporada buenísimo en un equipo que va a jugar ahora cuartos de final de de Europa League después del partido de liga, que está en posiciones europeas en la tabla y la verdad que es un club que viene haciendo un trabajo muy bueno así lo reflejan los logros conseguidos, la posición actual y sabemos que el de mañana va a ser un partido muy exigente porque es un rival que te exige que te lleva a tener que dar lo mejor de ti en ataque en defensa".

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Corberán no quiso hablar de Dieng pero matizó: "Para mí lo que me importa son los que estamos los que estamos a día de hoy, lo que los que vamos a pelear por cada punto en juego en las nueve jornadas que tenemos por delante y esos son mi único foco, en que consigamos los que estamos un máximo rendimiento para luchar por cada punto que podemos".

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Además, Carlos Corberán comentó las siguientes cuestiones:

¿Recuerda el partido de la primera vuelta?

Tenemos un partido previo que jugamos en la primera vuelta que fue un partido doloroso con un resultado en un partido muy accidentado, un resultado que nos dolió a todos mucho. Lo hemos visto para saber las cosas que hicimos bien y poder insistir porque hubo cosas que, aunque el resultado tiende a ocultar, hicimos bien y hay cosas que no manejamos bien y por eso el resultado fue el que fue (4-1). Soy muy consciente de eso y con muchas ganas de sumar puntos y hacerlo en Mestalla con nuestra afición.

¿Están Gayà y Ugrinic listos?

Sí, todos los jugadores realmente te diría todos los jugadores de campo que de ahora hasta el fin de temporada pueden estar disponibles, están disponibles en el partido de mañana. La excepción, el juego de portería que es Julen el jugador que todavía está manejando ese postoperatorio, por eso te digo que el resto de compañeros que pueden estar disponibles todos ellos están preparados para el partido de mañana.

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¿Puede ser Lucas Beltrán titular mañana?

Lucas es un jugador que es muy importante para nosotros, lo ha demostrado su compromiso, su entrega y el aporte que tiene tanto en el juego ofensivo como el defensivo del equipo es muy alto y encima lo hace también en diferentes posiciones, por lo tanto tenerlo disponible siempre es una buena noticia para el equipo.

¿Pero podría entrar en el once?

Es verdad que los partidos previos, físicamente todavía no se encontraba él con confianza y con condiciones para poder empezar un partido y entendemos que con estas semanas de trabajo, pues su aspecto está condicionalmente le está mucho mejor. Por lo tanto, es un jugador disponible como el resto para poder formar parte del 11 o para poder entrar desde el banquillo .

¿Consideras que Guido es tu prolongación en el campo?

Entiendo eso de las prolongaciones de los entrenadores, pero yo creo en la inteligencia de todo el equipo Para mí cuando un equipo entiende el juego de la misma forma, tiene más posibilidad de jugarlo y no puede uno un equipo no puede jugar bien si el entrenador es capaz solo de llegar a un jugador todos tienen que entender el juego, todos tenemos que entender el ataque de la misma forma, la defensa de la misma forma.

Luego es verdad que hay jugadores que son más comunicativos, más expresivos, que hablan más con compañeros, hay jugadores que lo hacen menos, pero que entienden el juego bien y cualquier estímulo que pasa o cualquier situación que pasa saben resolver a de la forma adecuada, aún sin tener la necesidad de ser comunicados como resolverla. Guido es un jugador que tiene liderazgo, forma parte de su carácter y el hablar y el comunicar como otros jugadores del equipo y eso siempre es positivo, está lleno de diferentes perfiles.

Carlos Corberán niega haber renovado

¿Selló con Kiat Lim su renovación en su último viaje?

No, el contrato que tengo yo ahí en el Valencia es el mismo desde que llegué y para mí lo más importante es que la ilusión, el compromiso, las ganas, la fe, la fuerza que tengo son exactamente las mismas que ese primer día que llegué y las mismas de devolver al Valencia Club de fútbol y a su afición donde yo entiendo que merecen estar. Y ese es el mayor compromiso que un entrenador puede tener y esa es la exigencia que todo lo que formamos parte del Va