David Torres Valencia, 04 ABR 2026 - 11:11h.

Omar Traoré es lateral derecho y queda libre este verano

El futuro del lateral derecho del Valencia CF: una decisión colectiva

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El Valencia CF sigue buscando lateral derecho para la temporada que viene. Thierry acaba contrato (ya está mirando otras opciones) y Dimitri Foulquier está lesionado y, aunque le queda un año más, preocupa su rendimiento. El caso es que, como ya ha venido informando ElDesmarque, el conjunto de Mestalla busca jugadores para muchas posiciones y una de ellas es el lateral derecho porque lo que tiene no le convence y porque ha tenido que echar mano de un jugador que estaba sin contrato como Renzo Saravia ante la falta de jugadores en esa posición. Y ahí aparece el nombre de Omar Traoré, futbolista alemán de origen togolés y que juega en el FC Heidenheim, último clasificado de la Bundesliga y ya prácticamente sin opciones de salvarse.

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Omar Traoré queda libre este verano

Así, según ha informado en Alemania Sky Sports, el Valencia CF ha mostrado su interés en este lateral derecho de 28 años que queda libre este verano y que también ha despertado el interés de clubes como el Unión Berlín o el Lazio italiano. Esta campaña, Traoré lo ha jugado prácticamente todo: 24 encuentros y dos asistencias desde el costado son el bagaje de este futbolista que tiene un precio de mercado de 2.5 millones de euros (superior a Eray Cömert, Foulquier o Saravia y algo inferior al de Thierry Rendall).

Según la mencionada fuente, el Valencia CF únicamente ha mostrado su interés por el futbolista alemán que saldrá libre tras temporadas ya que no tiene intención de continuar en el FC Heidenheim. Con todo, es la prueba evidente que los de Mestalla sondean el mercado internacional y también nacional, pues el nombre de Traoré se suma al de otros como Pablo Maffeo.

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Quiénes lo han visto jugar destacan de él que, aunque su rol principal es el de lateral derecho, también puede jugar algo más adelantado y como carrilero. Es un zaguero con buena envergadura, destacando por su estatura de 1,87 m.