David Torres 05 ABR 2026 - 17:26h.

Marcó su primer gol como valencianista

Guido Rodríguez es el líder del Valencia CF: Por qué invitó a la plantilla a un asado cocinado por él

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ValenciaEl centrocampista internacional argentino Guido Rodríguez se ha convertido en el guía del Valencia en la segunda vuelta de LALIGA y, bajo su dirección en el centro del campo, el equipo ha mostrado una versión mejorada que en la primera parte de la temporada en la que no formaba parte de la plantilla. A sus 31 años, el campeón del mundo llegó al Valencia en el mercado invernal para reforzar el centro del campo con un contrato hasta el final de temporada tras su paso por el West Ham y, dos meses después, se ha asentado como titular para Carlos Corberán. No sólo es indiscutible, y un líder en el vestuario (invitó a la plantilla esta semana a un asado porque sí)

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Así fue el gol del argentino

El centrocampista internacional argentino Guido Rodríguez adelantaba este domingo al Valencia con un gol en el minuto 12 del partido contra el Celta en Mestalla al cazar un rechace en el área que materializó con un derechazo ajustado a un palo, en una primera parte en la que los visitantes tuvieron más posesión, pero también menos peligro. Era el primer gol como valencianista del campeón del mundo desde su llegada al club en el mercado invernal

Guido Rodríguez, un líder nato y fijo para Corberán

Desde su llegada, Guido ha sido titular en seis de los ocho partidos disputados en Liga. Solo fue suplente en los dos primeros encuentros y en el resto ha jugado los 90 minutos menos en su primera titularidad, que jugó 88. Su presencia ha hecho mejores a los centrales, pero también a sus compañeros de la medular y, además, ahora completa su excelente rendimiento, con su primer gol como valencianista.

Mestalla se caía ante el argentino, uno de los más ovacionados en los onces titulares, y un futbolista por el que demuestra devoción. Y es que, Guido Rodríguez ha cambiado radicalmente al equipo. Si contra el Sevilla completó uno de sus mejores partidos y sus datos muestran su importancia en el equipo, frente al Celta de Vigo complementó esa labor con un gol que transmitía tranquilidad.

El 'match' entre el Valencia CF, Guido Rodríguez y la afición valencianista es absoluto y el futbolista, tal y como dijo en exclusiva en ElDesmarque, es feliz y quiere quedarse, cosa que anhela la afición

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