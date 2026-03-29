Guido Rodríguez: "A mí me gustaría seguir en el Valencia CF y al club sé que también"

Guido Rodríguez parece que no se inmuta por nada, pero dentro y fuera del campo es un campeón del mundo

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ValenciaGuido Rodríguez es, por méritos propios, el nombre de la semana en Valencia. Su confesión en ElDesmarque asegurando que es feliz en Valencia, que quiere seguir en Mestalla y que sabe que el Valencia también quiere que siga, ha copado tertulias, charlas, debates, artículos y opiniones. Gracias a los que se hicieron eco, por la parte que me toca, y también gracias a Guido por su trato. El argentino fue generoso en su entrevista. Se abrió, me demostró ser un tipo absolutamente agradable, tranquilo, natural alejado de la soberbia o de la altanería que le permitiría su condición de campeón del mundo. Parece que nada le inmuta lo suficiente para quitarle esa sonrisa de calma que transmite en todo momento.

Y es que, Guido Rodríguez se mueve por Paterna, por la vida, con ese aura de campeón del mundo que tiene pero con la naturalidad del que sabe que es un grande y no necesita demostrarlo. Su forma de ser campechana y cercana dentro de su la grandeza me recordó a otro grande, Rino Gattuso, curiosamente también campeón del mundo. El italiano cuando llegó como entrenador a Valencia se molestó en hacer ronda de llamadas a algunos periodistas para presentarse. Imagínate, suena el teléfono y al otro lado te dicen, 'Hola, soy Genaro Gattuso'. Impresiona, la verdad.

Guido Rodríguez luce el aura de campeón del mundo con la naturalidad del que sabe que es un grande y no necesita demostrarlo.

Pues con Guido me pasó algo similar. Hablando tranquilo, pero seguro, fue diciendo palabra por palabra lo que quiso de cada tema: de sus oportunidades con la selección, de la felicidad de su familia en Valencia, en España, de su arrepentimiento por cómo salió del Betis. En fin, che, de lo que quiso. Llevó la entrevista a dónde él estaba más cómodo.

La pregunta del millón sobre Guido y su continuidad en el Valencia CF y la respuesta es "Sí"

Estos días, al margen de hacerse eco de la entrevista, me han preguntado en muchos medios mis sensaciones sobre si Guido se va a quedar o no en el Valencia CF. Y la respuesta es que la sensación que me transmitió en todo momento es que sí, que quiere quedarse. Yo salí de mi charla con Guido (más de 30 minutos) mucho más convencido de que hay más opciones de que el Valencia CF pueda convencerlo de las que tenía antes de sentarme con él.

¿Qué tiene que pasar? Obviamente una oferta económica acorde a sus cualidades profesionales y su mercado, y que la felicidad personal y futbolística que le rodea siga así. Esto es, que su familia, la ciudad y la afición continúen haciéndoles sentir que aquí son queridos y que el club, al margen de un sueldo, le ofrezca un proyecto apetecible. Ahí Carlos Corberán, me consta, lleva ya semanas comiéndole la oreja. Me consta, me lo dijo Guido, que se entienden y hablan el mismo idioma. Buena noticia esa. Feliz semana... Santa.

David Torres

Delegado de ElDesmarque en Valencia

dtorres@eldesmarque.com